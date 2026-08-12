Detienen a cinco por posibles despojos en Álvaro Obregón y Tláhuac

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a cinco personas señaladas como posibles responsables de dos casos de despojo registrados en las alcaldías Álvaro Obregón y Tláhuac.

Los hechos ocurrieron por separado y fueron atendidos a partir de reportes ciudadanos, de acuerdo con la información difundida sobre los operativos realizados en la capital.

Uno de los casos ocurrió en un departamento ubicado sobre avenida Centenario, en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el reporte, el propietario, un ciudadano uruguayo de 37 años, se encontraba fuera del inmueble cuando vecinos detectaron movimientos y ruidos en el interior de la vivienda.

Los residentes le avisaron al propietario, quien regresó al departamento y solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Policías de la SSC acudieron al lugar y, después de entrevistarse con el afectado, ingresaron al inmueble.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En cumplimiento al protocolo de atención inmediata en casos de despojo, instruido por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, efectivos de la #SSC detuvieron a dos sujetos señalados como posibles responsables de despojar de un departamento a su propietario,… pic.twitter.com/GAANavCAMO — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2026

En el sitio localizaron a dos hombres, quienes intentaron salir del departamento. Uno de ellos incluso arrojó una mochila tipo cangurera hacia la parte posterior del edificio, pero ambos fueron detenidos.

Al revisar la mochila, los agentes encontraron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles. También fueron asegurados 138 envoltorios con una sustancia cristalina con características similares a la cocaína, una báscula gramera y un teléfono celular.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

El segundo caso señalado por las autoridades ocurrió en la alcaldía Tláhuac y derivó en la detención de otras tres personas.

En este hecho, los agentes capitalinos atendieron un reporte relacionado con la posible ocupación ilegal de un inmueble y realizaron las acciones correspondientes para identificar a los involucrados.

En total, los dos casos dejaron cinco personas detenidas, aunque será la autoridad ministerial la encargada de establecer si existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en el delito de despojo.

Los casos se registran en medio de las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene contra el despojo de inmuebles.

Durante el primer semestre de 2026 se iniciaron mil 966 carpetas de investigación por este delito en la capital. Álvaro Obregón acumuló 135 investigaciones, mientras que Tláhuac registró 94, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas en reportes recientes.

Las autoridades capitalinas han reforzado la atención de estos casos mediante un protocolo de reacción inmediata y el llamado Gabinete Contra Despojos, con participación de distintas dependencias.

En este tipo de hechos, las autoridades han insistido en la importancia de denunciar oportunamente para permitir que policías y personal ministerial puedan intervenir y, cuando corresponde, asegurar o recuperar los inmuebles involucrados.

Por ahora, los cinco detenidos permanecerán a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones sobre los dos posibles casos de despojo registrados en Álvaro Obregón y Tláhuac.

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MSL