Marchas y bloqueos en CDMX HOY 4 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Este domingo 4 de octubre no se prevén marchas en la Ciudad de México, pero sí ocho concentraciones, entre ellas la instalación de un mural por la causa Palestina, en el Hemiciclo a Juárez, y un bloqueo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, se espera alta afluencia en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dará un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno.

Aspecto de una protesta frente a la sede de la SCJN. ı Foto: Cuartoscuro

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este domingo 4 de octubre no se esperan marchas pero sí ocho concentraciones.

Concentraciones

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Jornada por la libertad de personas presas y autonomía de pueblos originarios; no se descarta afectación a la vialidad; aforo aprox. 50 personas) .

COLECTIVO “SOY PAPÁ MX” : Se concentrarán en el Centro de Convivencia Familiar, Av. Juárez No. 8, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Presentación de la iniciativa “Infancia Sana”; no se descarta afectación vial; aforo aprox. 45 personas) .

SOCIEDAD CIVIL : Se concentrarán en el Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco V Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen la devolución de perros y gatos del Refugio Franciscano A.C.; no se descarta afectación a la vialidad ni el apoyo de otras organizaciones; aforo aprox. 60 personas) .

BRIGADA MURALISTA POR PALESTINA “ÓSCAR GUZMÁN”: Se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Pinta de mural en apoyo a Palestina; no se descarta afectación vial; aforo aprox. 40 personas).

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FRENTE NACIONAL OBRADORISTA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Acto en apoyo y defensa del proyecto de Transformación en México; aforo aprox. 20 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Realizarán jornada itinerante en tres puntos: 1. Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc); 2. Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; 3. Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero, a partir de las 12:00 hrs. (Nota: Difusión de derechos cannábicos y reducción de riesgos; aforo aprox. 45 personas) .

LA COMUNA 4:20 : Encuentro en el Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (La Rinconada 420), República de El Salvador y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 13:00 hrs. (Nota: Festival cultural “Hazlo Tú Mismo”; aforo aprox. 120 personas) .

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS”: Se concentrarán en la Plaza San Antonio Tecómitl, Av. Hidalgo Norte y Juárez, Col. San Antonio Tecómitl, Alc. Milpa Alta durante el día. (Nota: “Mercadita Feminista” por la autonomía económica de las mujeres; aforo aprox. 50 personas).

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