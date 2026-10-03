Protesta contra Ley de Economía Digital y para exigir liberación de Maduro: Marchas en CDMX HOY 3 de octubre

Fotografía de archivo de una protesta en favor de la liberación de Nicolás Maduro, en CDMX.

Colectivos marchan este sábado desde la Estela de Luz hasta el Zócalo, en la zona centro de la Ciudad de México, en protesta contra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales, la cual, argumentan, busca eliminar o limitar los pagos en efectivo y, en consecuencia, la libertad.

Por otra parte, el Frente Antiimperialista y Antifacista Mexicano se concentrará en el Monumento a la Revolución, a las 11:00 horas, para exigir la liberación del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero.

Marcha en CDMX por el aniversario de la Masacre de Tlatelolco. ı Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México se llevan a cabo marchas, bloqueos y manifestaciones todos los días. Estas son las movilizaciones esperadas para este sábado 3 de octubre en la capital mexicana.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 3 de octubre se espera una marcha y seis concentraciones.

Marchas

SOCIEDAD CIVIL: Se concentrarán en la Estela de Luz (Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec Secc. I, Alc. Miguel Hidalgo) a las 09:30 hrs con destino al Zócalo Capitalino, contra la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos (Nota: Aforo aproximado de 100 personas).

Concentraciones

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas), en Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 09:30 hrs. (Nota: Aforo estimado de 35 personas).

FRENTE ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA MEXICANO : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs, para exigir la liberación de Nicolás Maduro (Nota: Aforo estimado de 150 personas; no se descarta la suma de otras organizaciones ni la afectación de vialidades).

PLATAFORMA 4:20: Se concentrarán a las 12:00 hrs en tres puntos: Monumento a la Madre (Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Jornada itinerante con aforo de 45 personas).

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este sábado, 03 de octubre. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/NjkpQvrDIM — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2026

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Se concentrarán en la Plaza Tlaxcoaque, Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 100 personas; posible afectación de vialidades).

COLECTIVO “NEON PROTEST” CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en las Colonias Roma y Condesa, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 25 personas).

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO: Se concentrarán en el Jardín Tabacalera, Ignacio Mariscal No. 63, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas; se prevé posible afectación de vialidades).

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