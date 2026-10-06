Clara Brugada entrega apoyos del programa Capital Semilla

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante la entrega del programa Capital Semilla

Clara Brugada Molina, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, consolidó este martes la autonomía económica de 3 mil 939 mujeres en la capital del país, quienes ya han conseguido un apoyo por parte del programa Capital Semilla.

Esta iniciativa dio su banderazo oficial en mayo pasado y desde ese entonces, logró otorgar ayudas monetarias de hasta 25 mil pesos a tres generaciones totales.

La primera de ellas auxilió a 1 mil 463 chilangas, la segunda de estas amparó a 1 mil 367 y finalmente, la tercera generación que se entregó este 6 de octubre logró respaldar a un acumulado de 1 mil 109 capitalinas.

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“Estas mujeres concluyen su formación y se integran al programa de autonomía económica que creamos en este gobierno. En este año, 4 mil mujeres consiguieron estos recursos que no tendrán que devolver y los usarán en sus emprendimientos, para que esas ideas con las que han soñado puedan volverse realidad”, dijo Brugada Molina.

Entrega del programa Capital Semilla ı Foto: Luis Olivera

En relación a este proyecto gubernamental, la mandataria chilanga expuso que su funcionamiento es una pieza vital de un engranaje que no solo apoya los emprendimientos femeninos, sino que ayuda a reducir las grandes desigualdades de las que son objeto las mujeres.

Por este motivo, el Gobierno de la Ciudad de México ha invertido hasta 100 millones de pesos en él, los cuales o han convertido en una iniciativa de economía circular en la que el presupuesto público se invierte y regresa como productos o servicios públicos a los capitalinos.

“Lo que teníamos en la ciudad eran microcréditos. Por eso decidimos que debía de haber un capital semilla. No se trata de un cheque en blanco para a ver qué hacemos. Aquí, cada peso es un peso público. Eso lo regresamos en obras, acciones y servicios. Por eso se está apoyando para que ustedes puedan salir adelante”, explicó la Jefa de Gobierno.

Así entonces, se enfatizó que la iniciativa Capital Semilla para la Autonomía de las Mujeres en la Ciudad de México continuará incrementando su presupuesto público para 2027, lo cual implica que la inversión para ese año superará los 100 millones de pesos.

“Esto va a servir para convertir talento en ingresos, sueños, en negocios y esfuerzo en libertad. Detrás de cada peso, hay una historia que comienza o vuelve a empezar. Un sueño que se convierte en proyecto y una mujer que pone su talento en movimiento”, concluyó la mandataria.

En Vivo | Acompáñame a la entrega del programa Capital Semilla para la Autonomía Económica de las Mujeres desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. https://t.co/3XDTO2lTtH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 6, 2026

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LMCT