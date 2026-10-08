Lluvia pega a Tláhuac, que asigna cero pesos contra inundaciones

Un gato camina sobre una barda por la inundación en Tláhuac, el 11 de septiembre.

La alcaldía Tláhuac, ahora gobernada por la morenista Berenice Hernández Calderón, reportó que no existe información sobre presupuesto propio asignado, desde 2015 a la fecha, para atender las inundaciones que dejan las fuertes lluvias en la demarcación, como la ocurrida este martes en la colonia Conchita B.

Mediante el oficio DGAyF/1188/2026, la autoridad capitalina respondió a La Razón que no contaba con información referente, de manera específica, a inversión ante inundaciones.

“En el ámbito de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía Tláhuac y de acuerdo con sus atribuciones, le informo que de manera específica no se cuenta con presupuesto asignado de manera particular para atender inundaciones”, declaró la directora general de Administración y Finanzas de Tláhuac, Sonia Mateos Solares.

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El dato: La lluvia del pasado martes, la intensa lluvia que cayó en Tláhuac inundó diversas zonas de la alcaldía, e incluso una escuela sufrió afectaciones por ello.

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, las alcaldías están obligadas a impulsar acciones para la prevención de inundaciones y encharcamientos en sus territorios.

Teresa, una de las vecinas más afectadas por las inundaciones en la colonia Conchita B, ubicada a 3.2 kilómetros de las oficinas de la alcaldesa de Morena, cuestionó la falta de atención a la problemática por parte de la demarcación y que sólo ofrece un apoyo cuando hay daños por el agua pluvial.

“Hemos perdido carros, lavadoras, estufas, salas, muebles, cocinas. Presionamos a la alcaldía para que vean lo que realmente está pasando. Dicen que no, que no se inundan las calles, pero ya cuando hay problemas nada más mandan su kit. Vienen y censan, pero si no llega a una cierta altura no te meten en el seguro”, dijo a este diario.

2 Días más de lluvias fuertes prevén las autoridades

Teresa contó que el requisito mínimo para que la alcaldía apoye a damnificados por las lluvias, es que el agua alcance 25 centímetros de altura, por lo que cualquier cifra menor a esa cantidad, hace imposible el cobro de un apoyo económico contratado por la autoridad local.

“Cada año nos inundamos como cuatro o cinco veces. Mandan a sus trabajadores, los del chaleco guinda vienen y censan. Ellos son los que deciden si nos van a dar el apoyo o no”, dijo la vecina, cuyo domicilio se encuentra a unos cuantos metros del canal Luis Delgado.

Respecto a la nula inversión para atender inundaciones, Tláhuac pudo obedecer al principio de máxima publicidad y otorgar a este medio cualquier presupuesto relacionado con el tema; sin embargo, no se brindó cifra alguna.

Contrariamente, zonas como Tlalpan sí tuvieron un registro contable sobre la misma pregunta. Muestra de ello es que en ese territorio la autoridad destinó hasta 13.9 millones de pesos para atender las inundaciones de este 2026, reveló una solicitud de información pública hecha por este diario.

20 Milímetros de agua pluvial cayeron ayer en la ciudad

Documentos analizados muestran que Tláhuac, administrada por Hernández Calderón desde 2021, no tiene un rubro destinado a inundaciones, pero en años pasados ha destinado recursos propios, federales, así como del Presupuesto Participativo, para rehabilitar la red de drenaje secundaria y desazolve en la misma. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México sí ha llevado a cabo obras en la materia.

De acuerdo con los datos recabados por la Dirección de Operación Hidráulica de Tláhuac, la demarcación cuenta con 530 kilómetros lineales de red secundaria, la cual es obligación de la administración territorial y controla las aguas residuales del lugar.

La extensión de este complejo sistema equivale a la distancia aproximada entre la Ciudad de México y localidades como Zacatecas o Ciudad Victoria, por lo que la nula inyección de presupuesto público en esta materia afecta el funcionamiento del drenaje.

“El agua sube hasta como unos 60 centímetros o 50 de altura. Realmente ya no tenemos dinero como para estar comprando o reparando. Ya la pensamos también para comprarnos cosas. ¿Por qué? Porque si adquirimos algo en tiempo de lluvia hay que subirlo y ya lo tenemos lleno por el miedo a que el agua nos siga echando a perder las cosas”, confesó Angélica Rodríguez Torres, otra vecina de la colonia Conchita B.

La mujer mencionó que, en los últimos 10 años, ha tenido que remodelar su casa hasta cinco veces luego de los daños que las anegaciones han dejado al interior de su domicilio, el cual se encuentra a sólo mil metros de avenida Tláhuac.

En torno a este cúmulo de problemáticas, datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) revelan que, bajo el mandato de Hernández Calderón, las cifras de inundaciones en Tláhuac incrementaron 101.03 por ciento al pasar de 97 casos en 2022, primer año de mandato de la morenista, a 195, en 2025.

BAJO EL AGUA ı Foto: Especial

“Ya hace años que empezamos a batallar con esto de las inundaciones. Por eso tuvimos que meter una barrera en la entrada y ya le subimos dos tabiques más. Por poquito se nos metía otra vez el agua, aunque de los azulejos, de la parte de acá atrás, empieza a brotar el agua”, contó Miguel Ángel Salas Velázquez, quien inclusive perdió una camioneta el mes pasado por culpa del agua de lluvia.