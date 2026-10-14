Balacera en tianguis El Salado, Iztapalapa, deja una mujer muerta; detienen a presunto responsable

Detenido por balacera en el tianguis El Salado, en la alcaldía Iztapalapa, el 14 de octubre de 2026.

Una persona murió y otras tres resultaron lesionadas durante una agresión armada registrada este miércoles en el tianguis El Salado, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, por la que un sospechoso fue detenido.

Ocurrió sobre la calle Gabriel González Mier, casi esquina con Francisco César Morales, en la colonia Santa Martha Acatitla Norte, durante una persecución que terminó en el mercado, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la corporación, los presuntos responsables dispararon en contra de dos hombres de 42 y 48 años, quienes resultaron heridos. Posteriormente, escaparon del lugar en una camioneta de color negro.

Sin embargo, oficiales interceptaron el vehículo “calles más adelante” y, tras una “revisión preventiva”, aseguraron al conductor de 21 años un arma de fuego que estaría relacionada con el incidente.

Arma de fuego asegurada al detenido tras balacera en el tianguis El Salado, en la alcaldía Iztapalapa, el 14 de octubre de 2026. ı Foto: SSC

Murió una mujer de 60 años y otra resultó herida

Asimismo, la SSC informó que una mujer de 60 años murió por las detonaciones de arma de fuego. Según reportes extraoficiales, recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen.

Otra mujer de 31 años también sufrió una lesión en la pierna izquierda. Asimismo, los hombres heridos fueron trasladados por personas cercanas a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo y el arma de fuego asegurados, para determinar su situación jurídica.

Por separado, la alcaldía Iztapalapa describió la agresión como “un hecho aislado”, e informó que brindará “todo el apoyo necesario” a las personas afectadas. Además, indicó que la víctima aún no ha sido identificada.

Al momento del tiroteo, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz se encontraba en la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien destacó que el delito de homicidio en la Ciudad de México “se encuentra en mínimos históricos”.

COMUNICADO



La alcaldía Iztapalapa informa que en un hecho aislado, una persona murió y tres más resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego en la concentración El Salado.

Los primeros reportes señalan que durante una persecución, se hicieron disparos y una mujer de… — Alcaldía Iztapalapa (@Alc_Iztapalapa) October 14, 2026

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cehr