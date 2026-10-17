Marchas y bloqueos en CDMX HOY 17 de octubre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una manifestación de estudiantes de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 17 de octubre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 17 de octubre se esperan dos marchas y ocho concentraciones.

Marchas

MOVIMIENTO CRISTIANO EN MÉXICO : Se concentrarán en Av. Tamaulipas y Av. Santa Fe, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa a las 09:00 con destino a Sede de la Alcaldía Cuajimalpa, Av. Juárez y Av. México, Col. Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa. (“Marcha para Jesús Cuajimalpa 2026”, con la finalidad de exaltar el nombre de Jesucristo, proclamar un mensaje de paz y promover la unidad entre las distintas iglesias evangélicas y cristianas en el país; con apoyo de Altar Público de Coyoacán y Renacer Cuajimalpa; aforo de 350)

POR EL CLIMA, LA VIDA, Y EL FUTURO: Se concentrarán en Secretaría de Energía, Av. Insurgentes Sur No. 20, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 con destino a Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) y Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo). (“Marcha por la vida y contra Pemex”, en contra del fracking y la expansión de la actividad fósil; con el respaldo de múltiples organizaciones; se prevén posibles pintas durante el desarrollo; aforo de 1,000)

Concentraciones

COLECTIVA “MUJERES DE MAÍZ MILPA ALTA CHICOMECOATL” : Se concentrarán en Plaza de San Martín, Av. Independencia y Cjon. Tláloc, Col. San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta a las 09:00. (“Mercadita Feminista”, para visibilizar y erradicar desigualdades y promover la autonomía económica; con apoyo de la Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”; aforo de 50)

ALIANZA MEXICANA CONTRA EL FRACKING : Se concentrarán en Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (Edificio Rojo), Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00. (Se unirán a la “Marcha por la vida y contra Pemex”; aforo de 50)

FRENTE ANTIGENTRIFICACIÓN CDMX : Se concentrarán en Estación “San Joaquín”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Lago Hielmar y Laguna de Términos, Col. Modelo Pensil, Alc. Miguel Hidalgo a las 11:30. (Recorrido por la colonia Granada para conocer cambios y limpieza social inmobiliaria; con apoyo de Granadas Resilientes 20, Asamblea Antimundialista, Red Contra la Gentrificación y Frente Nacional por las 40 Horas; no se descarta afectación de vialidades; aforo de 60)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongin, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres; aforo de 45)

RED REGIONAL DE FAMILIAS MIGRANTES : Se concentrarán en Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez No. 50, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 12:00. (Jornada político-cultural bajo el lema “Porque también la lucha es fiesta”; con diversas organizaciones de apoyo; no se descarta afectación vial ni la suma de otras organizaciones; aforo de 80)

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en Palacio de Bellas Artes, Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc a las 14:00. (4.ª edición anual contra la vivisección y la experimentación con animales; con apoyo de Liberación Animal Mx; no se descarta el apoyo de otras organizaciones; aforo de 35)

CONSEJO DEL PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO : Se concentrarán en Federico Gamboa y Francisco Villa, Col. San Juan Tlihuaca, Alc. Azcapotzalco a las 15:00. (Asamblea comunitaria para la elección del Consejo Representativo del Pueblo Originario; no se descarta afectación de vialidades; aforo de 80)

COMANDO CON VENEZUELA MÉXICO: Se concentrarán en Parque Lincoln (Reloj), Av. Emilio Castelar No. 163, Col. Polanco III Sección, Alc. Miguel Hidalgo a las 16:00. (Exigen fecha para elecciones presidenciales en Venezuela y la libertad del expresidente y su esposa; no se descarta afectación vial y apoyo de otras organizaciones; aforo de 50)

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