Estudiantes universitarios marchan en CDMX contra la ‘represión’, y otras protestas HOY 16 de octubre

Fotografía de archivo de una manifestación de estudiantes de la UNAM.

Estudiantes universitarios marchan este viernes contra lo que, acusan, han sido “detenciones masivas” y “represión” en protestas recientes. La marcha ocurrirá en la zona sur de la Ciudad de México, cerca de Ciudad Universitaria.

La protesta fue convocada por el colectivo Alianza Estudiantil por la Transparencia Universitaria y se llevará a cabo desde la escultura “Tú y yo” de Mathias Goeritz (cerca de la parada del Pumabus, cercano a la estación Universidad del Metro CDMX) hasta la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria.

Esta manifestación ocurre después de episodios como la detención de varios inconformes en Jalisco, quienes marcharon para exigir solución al agua contaminada. Se espera la afluencia de unas 250 personas, según autoridades capitalinas.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 16 de octubre se esperan una marcha, 10 concentraciones y tres citas.

Marchas

ALIANZA ESTUDIANTIL POR LA TRANSPARENCIA UNIVERSITARIA: Se concentrarán en la Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán a las 13:30 con destino a Torre de Rectoría, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán. (En contra del uso excesivo de la fuerza pública, detenciones masivas y represión. No se descarta bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur y apoyo de diversas colectivas. Aforo aproximado: 250 personas)

Concentraciones

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL : Se concentrarán en Diversos Puntos de la Ciudad durante el día. (Exigen la renuncia del Secretario General del SNTSS, respeto a derechos laborales y abasto de insumos médicos. Aforo aproximado: 800 personas)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Av. Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez) a las 10:00. (Exigen un aumento salarial del 20% y revisión contractual. Realizarán la instalación de un templete y equipo de sonido a las 06:00 hrs. No se descarta afectación de vialidades. Aforo aproximado: 3,500 personas)

COLECTIVA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 10:00. (Exigen justicia para una mujer víctima de violencia familiar. No se descarta afectación de vialidades y apoyo de otras colectivas. Aforo aproximado: 20 personas)

MAZATECAS POR LA LIBERTAD : Se concentrarán en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Av. Universidad No. 1449, Col. Pueblo Axotla, Alc. Álvaro Obregón) a las 10:30. (Exigen respeto a los derechos de personas consideradas presas políticas y liberación de exiliadas. Aforo aproximado: 70 personas)

VECINOS DE LA COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES : Se concentrarán en Av. Barranca del Muerto y Félix Parra, Col. San José Insurgentes, Alc. Benito Juárez a las 11:30. (Exigen atención ante afectaciones por proyecto de construcción del INVI. No se descartan afectaciones viales. Aforo aproximado: 50 personas)

PLATAFORMA 4:20 : Se concentrarán en el Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y talleres. Aforo aproximado: 45 personas)

DIVERSAS ORGANIZACIONES SOCIALES : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00. (Evento “Arte en Alerta 4:20” para promover la regularización del uso de cannabis. No se descarta afectación de vialidades. Aforo aproximado: 150 personas)

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL AJUSCO : Se concentrarán en la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Ajusco (Carretera Picacho-Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Alc. Tlalpan) a las 15:00. (Convocan a mesa de diálogo para atender pliego petitorio sobre mantenimiento y seguridad. No se descartan afectaciones viales en las inmediaciones. Aforo aproximado: 150 personas)

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO : Se concentrarán en la Secretaría del Medio Ambiente “Santa Catarina” (Cda. Tlaxcala y Germán Valdez, Col. Ampliación Emiliano Zapata, Alc. Iztapalapa) a las 16:30. (Exigen audiencia con la Jefa de Gobierno por basificación, salarios dignos y alto al acoso laboral. No se descarta afectación de vialidades. Aforo aproximado: 200 personas)

CICLISTA ANTIRRACISTA: Se concentrarán en Calz. México Tacuba y Circuito Interior Melchor Ocampo, Col. Tlaxpana, Alc. Miguel Hidalgo a las 18:00. (Exigen justicia por ciclista atropellada y acciones para frenar muertes viales. No se descarta afectación de vialidades y realización de una rodada. Aforo aproximado: 60 personas)

Citas Agendadas

VECINOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN CONCHITA, ALCALDÍA TLÁHUAC : Se reunirán en la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio (Av. Jardín No. 365, Col. Del Gas, Alc. Azcapotzalco) a las 12:00. (Solicitan avance en carpetas de investigación por despojo y extorsión. Aforo aproximado: 40 personas)

MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se reunirán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (Solicitan incorporación a programas de vivienda y regularización de predio. Aforo aproximado: 30 personas)

COMERCIANTES DE CORREGIDORA Y ACADEMIA: Se reunirán en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento en la Vía Pública (Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00. (En contra de operativos de ordenamiento y solicitan espacios para romería de Día de Muertos. Aforo aproximado: 20 personas)

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