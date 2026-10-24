Persecución deja una motociclista muerta en Venustiano Carranza; detienen a tres personas

SSC detiene a tres personas tras persecución que dejó a una mujer muerta, el 24 de octubre de 2026.

Fueron detenidas tres personas relacionadas con al menos 17 robos de relojes y artículos de lujo a comensales en restaurantes de la Ciudad de México, tras una persecución que terminó con una motociclista muerta en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron después de que monitoristas de los C2 detectaron un automóvil blanco relacionado con diversos ilícitos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

Cuando los uniformados marcaron el alto a los tripulantes de la unidad en calles de la alcaldía Venustiano Carranza; el conductor ignoró las indicaciones e intentó escapar, lo que derivó en una persecución.

En el cruce de las calles Tapicería y Herreros, en la colonia Morelos, el conductor del vehículo sospechoso habría perdido el control y atropellado a una mujer de aproximadamente 55 años que circulaba en una motocicleta.

Al sitio acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes reportaron a la motociclista sin signos vitales, con diagnóstico de politraumatismo y “amputación del miembro pélvico izquierdo”.

Tras el incidente, oficiales detuvieron al conductor y a dos mujeres que lo acompañaban, quienes fueron trasladados ante el Ministerio Público para “las investigaciones correspondientes”. En tanto, el perímetro fue acordonado para permitir el trabajo de los servicios periciales.

El conductor y las mujeres que viajaban en la unidad involucrada en la persecución, el 24 de octubre de 2026. ı Foto: X, @PabloVazC

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que las personas detenidas forman parte de una célula delictiva relacionada con robos de relojes y otros artículos de lujo a clientes de restaurantes de la Ciudad de México.

El Jefe Tauro reconoció la actuación de los policías preventivos y del personal de los C2. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de la mujer fallecida y aseguró que la SSC brindará “toda la orientación y apoyo que sean necesarios”.

“Seguiremos trabajando hasta detener a todos los integrantes de esta célula. Ningún delito quedará impune en nuestra Ciudad”, advirtió Vázquez Camacho.

#Importante | Resultado de una acción operativa en la colonia Morelos de la alcaldía @A_VCarranza, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres personas, integrantes de una banda delictiva presuntamente relacionada con 17 robos de relojes y otros artículos de lujo a comensales en la… pic.twitter.com/Pm8FG6fOiY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 24, 2026

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cehr