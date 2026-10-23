Ataque armado en Iztapalapa deja 2 muertos y 1 herido; caen 2 implicados

Elementos de la SSC detuvieron en la alcaldía Iztacalco a dos jóvenes de 22 años implicados en el homicidio de dos personas.

Una agresión directa cometida con armas de fuego dejó un saldo de 2 personas muertas y una más herida en la alcaldía Iztapalapa, lo que desencadenó un operativo policial que culminó con la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el ataque ocurrido en la Ciudad de México. Además, se informó la detención de 2 jóvenes ligados al ataque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la Calzada Ermita, ubicada en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, tras recibir la alerta sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al sitio de los hechos, los uniformados localizaron a 3 personas con manchas de sangre visibles, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de los servicios de emergencia de la capital.

Los paramédicos que arribaron al lugar confirmaron la falta de signos vitales en 2 de las víctimas, mientras que la tercera persona recibió los primeros auxilios y fue trasladada a un hospital cercano para su atención médica.

Ante la emergencia registrada, los efectivos policiales procedieron a realizar el acordonamiento de la escena del crimen para resguardar la zona de la agresión.

A la par, personal del Centro de Comando y Control (C2) Oriente implementó un seguimiento mediante cámaras de videovigilancia hacia los presuntos responsables, quienes emprendieron la huida a bordo de una motocicleta.

Monitoristas del C2 Oriente coordinaron un cerco virtual para rastrear a los presuntos responsables que huían en motocicleta. ı Foto: Especial.

Mediante un cerco virtual, los monitoristas del C2 Oriente coordinaron la ubicación estratégica de los sospechosos, permitiendo que los policías de campo les cerraran el paso y lograran su aprehensión.

La captura de los dos hombres, ambos de 22 años de edad, se efectuó en la intersección de la calle Coruña y la colonia Santa Anita, en los límites de la alcaldía Iztacalco.

Los agentes de la SSC de la CDMX realizaron una revisión preventiva a los implicados, asegurándoles un arma de fuego y la motocicleta en la que huían.

Posteriormente, a los detenidos se les trasladó ante el agente del Ministerio Público, autoridad que dará inicio a la carpeta de investigación y determinará la situación jurídica de los sospechosos.

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JVR