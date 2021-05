Van 57 policías de CDMX aprehendidos por delitos a la ciudadanía: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que en lo que va de 2021, la dependencia, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia local, ha cumplimentado 57 órdenes de aprehensión en contra de policías por la comisión de distintos delitos como robo, extorsión y cohecho.

Asimismo, otros 72 elementos policiales han sido puestos a disposición en flagrancia de actos ilícitos, también en lo que va de este año.

Las aprehensiones más recientes ocurrieron esta semana. Se tratan de dos casos de elementos que cometieron actos de extorsión y robo en las alcaldías de Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

El primer caso ocurrió en la colonia La Casilda, donde un grupo de policías exigió dinero a una familia para que una persona no fuera puesta a disposición del MP. Fueron 12 uniformados, uno de ellos mujer, los que participaron en la extorsión, razón por la que el 19 de mayo se cumplimentaron órdenes de aprehensión.

El segundo caso, en la alcaldía Iztapalapa, refiere que en diciembre de 2020, dos policías exigieron dinero a un automovilista, a cambio de no ser presentado ante un agente del Ministerio Público.

En ambas aprehensiones, los uniformados enfrentan el proceso judicial en reclusorio.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que es convicción de su administración erradicar la corrupción y el vínculo de mandos con la delincuencia.

Es nuestro compromiso, no nos vamos a echar para atrás en la lucha contra la corrupción, no se tolerará ningún vínculo de ningún mando con la delincuencia y no le vamos a fallar a la ciudadanía