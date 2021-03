8M: Colocan ofrenda de flores a víctimas de feminicidio en el muro de Palacio Nacional

Mujeres llenaron de flores, cruces rosas, moños morados, veladoras y nombres de las víctimas de feminicidio en México las vallas colocadas para custodiar Palacio Nacional previo a la marcha del 8M.

Matilde, Angie, Rocío, Vanessa, Diana, Elena. Los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en México se cuentan por miles a lo largo de Palacio Nacional y ya se extendieron a la Catedral Metropolitana.

El sábado por la noche, la colectiva que puso la Antimonumenta frente al Palacio de Bellas Artes acudió a escribir con pintura blanca, uno por uno, los nombres de las mujeres violentadas.

El el marco del Día Internacional de la Mujer, la valla que rodea Palacio Nacional fue cubierta con flores, cruces y nombres de mujeres que han sido víctimas de feminicidio Video: Otilia Carbajal

Las uniones de metal entre cada una de las vallas de Palacio Nacional, fueron pintadas de color rosa para tomar la forma de una cruz en memoria de los feminicidios.

A pocas horas del Día Internacional de la Mujer, capitalinas cubrieron el muro de Palacio Nacional para recordar a las mujeres que nos faltan Video: Otilia Carvajal

Los alcatraces, lilis, rosas, violetas y margaritas brotan entre las rejas de cada una de las vallas metálicas. Sus colores rosas, blanco, morado, naranja y amarillo contrastan con el muro negro que rodea el edifico.

También se colocaron moños morados en señal de luto de todos los días. Un cartel recuerda "10 mujeres son asesinadas en México".

Mujeres tapizaron de flores, cruces y nombres de las víctimas de feminicidio al muro que rodea Palacio Nacional Foto: Otilia Carvajal

Mujeres y niñas acudieron al memorial que se formó en el muro que rodea Palacio Nacional Foto: Otilia Carvajal

En ofrenda a las víctimas de feminicidio, mujeres colocaron una ofrenda en el muro que protege Palacio Nacional Foto: Otilia Carvajal

Un día antes de la marcha del 8M, decenas de mujeres y niñas acudieron para formar parte del memorial en el que han convertido el cerco alrededor en Palacio Nacional.

"No van a tener la comodidad de nuestro silencio", "no voy a vivir con miedo", "no me callo". Estas son algunas de las consignas que escribieron en carteles pegados a lo largo de la valla de Palacio Nacional.