¡Aborto legal, seguro y gratuito!: Así se vivió la marcha para exigir su despenalización | FOTOS y VIDEOS

En la Ciudad de México se llevó a cabo la marcha por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Miles de mujeres se reunieron desde temprano para salir a exigir la despenalización.

Entre consignas y con pancartas que pedían la no criminalización del aborto, la CDMX fue escenario de una lucha social que unió a mujeres de diferentes edades y a personas gestantes.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el día 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, el cual se conoce también como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

"La celebración de este día se debe a la lucha de las mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó, a través de la Declaración de San Bernardo, la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe", precisó la CNDH.

Marcha feminista, antiracista y abortera.

No solamente en la Ciudad de México salieron a las calles cientos de mujeres, sino también en varias entidades federativas como el Estado de México, Puebla, Yucatán, Veracruz y Campeche.

Entre sus consignas pedían "educación sexual integral para decidir; anticonceptivos para no abortar; aborto legal, seguro y gratuito para no morir", también grataron "educación sexual, aborto legal para no morir", "saquen sus rosarios de nuestros ovarios", "y si yo quiero abortar, bueno y qué ¡bueno y qué! Y si yo quiero abortar, bueno y qué ¡bueno y qué!", "mi cuerpo es mío y sólo mía la decisión", "la maternidad será deseada o no será", "los cuerpos de las mujeres no son territorios de conquista!", "¡ni del Estado! ¡ni de la Iglesia! ¡ni del marido! ¡ni del patrón!".

Las colectivas feministas y contingentes se reunieron desde temprano para elaborar sus pancartas, alistar sus pañuelos de color verde y morado, además de alistar sus medidas de seguridad durante la protesta.

