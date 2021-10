Ebrard sobre Línea 12: cumplí con mi deber y de manera íntegra

El canciller Marcelo Ebrard, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México durante la construcción de Línea 12 del Metro, dijo sentirse tranquilo frente a la investigación que realiza la Fiscalía capitalina sobre el desplome de mayo pasado, pues aseguró que en su momento actuó de manera “profesional” y con integridad.

Después de que el lunes la Fiscalía capitalina anunció el inicio de acciones penales contra 10 personas físicas y morales, entre ellas el director y otros directivos de Proyecto Metro, creado en su gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, durante la conferencia matutina ayer en Palacio Nacional, dijo que “yo hice lo que tenía que hacer, por eso estoy aquí; si no, no podría yo dar la cara. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento, actué profesional y de una manera íntegra”.

“A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, que depende de la Jefa de Gobierno, le iba a hacer juicio a Marcelo. Sí, sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas, y están enojados”, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado sobre la posibilidad de que algunos personajes políticos buscaran una confrontación política entre el canciller y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El Presidente señaló que las investigaciones de la tragedia dependen de la Fiscalía de la Ciudad de México y advirtió que no existe el propósito de “proteger a nadie”.

Respecto al dictamen de la Fiscalía capitalina, en el que se concluyó que las fallas se originaron en la construcción y diseño ineficientes, así como uso de materiales no adecuados y falta de pernos, el canciller Marcelo Ebrard consideró que para un jefe de Gobierno es “muy difícil” supervisar personalmente las obras, y por ello se creó un comité técnico para la construcción de la Línea 12.

Dijo estar al tanto de la información dada a conocer por la Fiscalía, en el sentido de que se buscaría una especie de reparación del daño con los constructores.

“De lo ocurrido el día de ayer (lunes), tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios superficialmente y yo lo que diría es que seguramente se van a defender muchas personas”, señaló.

El lunes, el despacho del abogado Gabriel Regino, representante legal del exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, anunció una contrademanda contra funcionarios y exfuncionarios capitalinos, entre ellos el exjefe de Gobierno Miguel Mancera y los exdirectores del Metro Jorge Gaviño y Florencia Serranía.

Gráfico

Jorge Gaviño aseguró ayer que está dispuesto a acudir ante las autoridades, en caso de ser requerido, y advirtió que si el abogado Gabriel Regino lo involucra en la trama de la Línea 12, “llegaré hasta las últimas consecuencias, aportando todos los argumentos para llegar a los responsables políticos y desenmascarar al hipócrita”.

El hoy diputado local perredista aseguró que las acusaciones por parte del abogado que lleva la defensa de cinco de los 10 acusados por la Fiscalía, a quienes se les presentarán cargos por homicidio, lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, son “una cortina de humo” con la que se busca distraer la atención pública.

En conferencia de prensa, sostuvo que durante su gestión no hubo una sobrecarga en la trabe elevada que colapsó el pasado 3 de mayo, por lo cual perdieron la vida 26 personas, como lo denunció el abogado. “Miente el abogado. Ni en mi administración del Metro, ni en ninguna otra, se realizó sobrecarga en la vía elevada”, expuso.

Advirtió que la defensa de los señalados, entre ellos el extitular de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, deberá probar sus dichos, y y señaló al canciller Marcelo Ebrard como “responsable político” del suceso.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, señalaron que no politizarían el asunto.

La mandataria capitalina se negó a entrar en “el debate” y externó su respaldo tanto para la Fiscalía capitalina como para su titular, Ernestina Godoy.

“No voy a entrar en ese debate, es un debate en el que quieren que entremos y no voy a entrar”, dijo, tras ser cuestionada acerca de las acusaciones en contra de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, y el actual secretario de Obras, Jesús Esteva Medina.

Tras recordar que la Fiscalía de la Ciudad de México realizó el peritaje técnico y es a esta dependencia a la que le corresponde la investigación, la Jefa de Gobierno advirtió que ni ella, ni la fiscal Ernestina Godoy, “politizarán” el tema, pues la prioridad son las víctimas.

Sheinbaum Pardo manifestó que confía en el trabajo que realiza la fiscal, en tanto que, dijo, a su Gobierno lo que le corresponde es la rehabilitación de la Línea Dorada, en lo cual ya se está trabajando.

El senador Miguel Ángel Mancera también consideró que no se debe vincular el colapso de la Línea 12 del Metro con la política, pues señaló que su esclarecimiento debe apegarse a parámetros técnicos y jurídicos.

El ahora coordinador parlamentario del PRD dijo que estará atento en caso de que las autoridades lo requieran.

Sin embargo, puntualizó que no recurrirá a los medios de comunicación para litigar cualquier asunto relacionado con este tema. “Simple y sencillamente, todo lo que se hizo en la administración está documentado”, incluida la rehabilitación de la línea, señaló.