Adrián Rubalcava, candidato a alcalde, cierra campaña en Cuajimalpa

Adrián Rubalcava Suárez, candidato a la alcaldía de Cuajimalpa por la coalición Va por la Ciudad de México conformada por PRI, PAN y PRD, refrendó su compromiso con los ciudadanos de la alcaldía, a quienes calificó como su "familia".

"Hace 20 años empezó un sueño aquí en Cuajimalpa de formar una familia que no que no visualizaba más allá que se integrara por hombres y mujeres honestas, responsables, pero sobre todo con valores", señaló, antes de recordar que los vecinos de la alcaldía son su familia:

"Quiero decirles que esta familia que yo soñé hoy es realidad, esa familia, sí todos y cada uno de los que están aquí presentes. Juntos hemos reído, hemos luchado, hemos construido, hemos llorado. Nos ha tocado ver cómo nuestras familias crecen, pero también con muchísima tristeza nos ha tocado ver cómo grandes hermanos se nos han adelantado".

En el cierre de campaña, que realizó este domingo en la explanada de la alcaldía, el candidato que busca ocupar el cargo por segunda ocasión, recordó los avances de su administración en materia de recuperación de espacios públicos -- como la construcción del Parque La Mexicana y la reconstrucción de Chimalpa--, y en materia de seguridad.

“Tomamos el toro por los cuernos y decidimos que aunque no nos tocara, tomaríamos cartas en el asunto, pasamos de tener 40 policías a tener 800 y de tener 4 patrullas a tener más de 200 patrullas haciendo que Cuajimalpa sea la alcaldía más vigilada de la Ciudad", dijo.

Ante simpatizantes y miembros de los tres partidos de la coalición, Rubalcava Suárez refrendó las propuestas de campaña de la alianza.

"Se nos suman grandes amigos azules y amarillos para que nos sigan aportando. Los recibimos con los brazos abiertos", dijo, y resaltó que no escucha los comentarios de sus adversarios.

En el evento, el candidato estuvo acompañado la candidata a Diputada Local por el Distrito XX, Lourdes González, por el candidato a Diputado Federal por el Distrito XVII, Jorge Triana y por candidatos a concejales y a diputados locales.

"Les pido que no dejemos que el miedo borre nuestros sueños. No perdamos esa esperanza. Les recuerdo que los guerreros no renunciamos a lo que amamos. Y aquí en Cuajimalpa no vamos a renunciar a nuestra gente, tenemos que llevar la frente muy en alto por lo que hemos logrado y poner la visión en lo que sigue", pidió a los ciudadanos.