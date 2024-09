¿Ya no puedo pedir taxi en plataformas si llego al Aeropuerto de CDMX? Esto dice el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es utilizado diariamente por miles de personas y muchas de ellas ocupan el servicio de taxi a través de plataformas para llegar a sus destinos.

Es sabido que aunque se pueda pedir taxi de plataformas como Uber, DiDi, InDrive o más, al ser una zona federal, el Aeropuerto de la Ciudad de México tiene zonas especiales para hacerlo y de esto va el último aviso que dieron a los usuarios las autoridades del aeropuerto.

Si formas parte del sector de usuarios que viajan utilizando el AICM, entonces pon atención a este mensaje emitido esta misma semana.

¿Cuál es el aviso que dieron autoridades del AICM?

A través de su cuenta de X, el AICM informó: "A las personas que utilizan el aeropuerto. Para tu seguridad te recomendamos, conforme a la ley que, si deseas utilizar taxis por plataforma, seguir las indicaciones del personal de este aeródromo plenamente identificados en ambas terminales, para ser dirigidos a las áreas establecidas para dichos servicios de transporte. Por tu comprensión, muchas gracias".

De acuerdo al AICM, las áreas identificadas en ambas terminales, se encuentran en Terminal 1, sobre Circuito Interior Boulevard Puerto Aéreo y en Terminal 2, sobre Avenida Fuerza Aérea Mexicana, es decir, que al salir del aeropuerto no se puede solicitar el servicio, sino caminar al área designada para ello.

Las reacciones de los usuarios

Tras la publicación en su red social oficial, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no recibió precisamente los mejores comentarios.

Luego de publicar este aviso para los usuarios de taxis de plataforma, se leyeron críticas como: "O sea que si salgo por Puerta 7, ¿voy a tener que caminar hasta Circuito Interior? No pues qué buen servicio"; "En pocas palabras, toma el Uber o DiDi donde ya no sea aeropuerto"; "¿Cómo van a garantizar nuestra seguridad al dirigirnos fuera del AICM con nuestro equipaje o familias? ¿Quién se va a hacer responsable de cualquier daño? ¿Otra vez nos están obligando a usar taxis del aeropuerto? Si llueve, ¿ustedes nos van a garantizar no mojarnos? Qué estupidez", fueron algunas de las críticas que recibió el mensaje dado por el Aeropuerto de la Ciudad de México.