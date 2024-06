Alarma caso de perritos desollados

Vecinos de Xochimilco hallaron a un perro desollado en el Bosque de Nativitas, con el que de acuerdo con rescatistas y colonos de la zona, suman 25 desde junio del año pasado.

El hallazgo del cuerpo del animal ocurrió en la mañana. La rescatista de perros, Aidorine Ramírez, calificó como indignante que haya aparecido un nuevo can sin vida a pesar de la seguridad.

“No es posible que no se den cuenta cuando suceden los hechos o que encuentren a los perritos, esto significa que la Fiscalía General de Justicia no sirve para nada, no tiene a su personal capacitado para dar con los responsables de quién está haciendo esto”, dijo en entrevista con Foro TV.

La mujer comentó que las características que presentan los perros asesinados son similares, les falta piel, así como los órganos; además, la mayoría tiene los ojos abiertos, lo cual indica que fueron brutalmente torturados.

Desde 2023 animalistas y vecinos han denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los hallazgos de perros muertos con signos de violencia en el Bosque de Nativitas, pero al día de hoy no hay alguna persona detenida por esta situación.

En febrero de este año, un deportista que corría en la pista del Bosque de Nativitas encontró a un perro muerto, el cual también desollado.

Al percatarse de los hechos, el vecino tomó evidencia con su celular y grabó un camino de sangre que llevaba hacia el cuerpo del animal, por lo que sugirió que el agresor se tomó el tiempo de torturar al animal en sitio y lo arrastró.

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de maltrato, crueldad animal o arrebatarle la vida a un ser sintiente, es penado con dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal, las penas aumentaran.