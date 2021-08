Alcaldes electos denuncian agresiones por parte de la policía capitalina; Lía Limón con herida en el rostro

Alcaldes electos de la Ciudad de México, denunciaron que fueron agredidos físicamente por la policía capitalina en las calles del Centro Histórico, cuando intentaban acercarse al Congreso de la Ciudad de México.

— Lía Limón García (@lialimon) August 30, 2021

Luego de ofrecer una conferencia está mañana en el Museo Nacional de Arte (Munal) los alcaldes panistas avanzaron rumbo al Congreso local, en donde este día se votarán las modificaciones a la Ley de Planeación y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo, denunciaron que al intentar acercase al recinto legislativo los alcaldes electos de Álvaro Obregón, Lía Limón; de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe; y de Benito Juárez, Santiago Taboada; resultaron lesionados luego de ser agredidos físicamente .

Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, es herida en el rostro por parte de la policía capitalina

"Tenemos a la alcaldesa Lía Limón sangrando por la nariz, tenemos al concejal de Cuauhtémoc sangrando por la ceja, y esto es lo que vemos", denunció la diputada electa Ana Villagrán, en un video que posteó en redes sociales en el que se observa a un grupo de uniformados bloqueando el paso en una calle.

Acabando la Conferencia de la @UNACDMX_OFICIAL intentamos acercarnos al @Congreso_CdMex y esto fue lo qué pasó.

Los policías de @Claudiashein nos agredieron 👇🏽

— Ana J Villagrán (@AnaJVillagran) August 30, 2021

En redes sociales, los alcaldes electos y diputados panistas compartieron videos en los que se observa a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, limpiando su nariz, y recibiendo apoyo para contener la hemorragia luego de resultar lesionada en la nariz.

Tras la agresión, el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, externó que la intención de los alcaldes panistas era entablar el diálogo con los legisladores, para manifestar su postura contra la modificación de las leyes "en el último día de la Legislatura que está por concluir".

— Santiago Taboada (@STaboadaMx) August 30, 2021

"La policía es para detener a los delincuentes en la Ciudad de México, no para cercar el Congreso e impedir una discusión de los alcaldes". Santiago Taboada

Lía Limón denuncia agresión a las afueras del Congreso de la CDMX

"Para nosotros era una manifestación absolutamente pacífica , la agresión no vino de nosotros. En ningún momento agredimos o fuimos irrespetuosos con la policía. Esto es inadmisible", denunció Lía Limón.

Agreden a @lialimon afuera del Congreso de la Ciudad de México.



— Arturo Suárez R (@arturosuarez) August 30, 2021

Además, Lía Limón agregó: "esta apertura (en la nariz) fue la agresión de un policía instruido para eso, ¿no? ¡Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos!, pero ésta fue la agresión de un policía; ustedes la vieron, me dio con el escudo, y bueno, pues estas no son formas".

Hasta este momento, ni la Vocería de la UNACDMX o alguna autoridad habían emitido algún pronunciamiento oficial sobre estos hechos.

