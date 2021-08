La Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) anunció que la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, se reunirá con los ediles a partir del 2 de septiembre próximo.

El anuncio se da luego de que originalmente se había informado que la mandataria se reuniría con ellos hasta octubre próximo.

En rueda de prensa este lunes, los nueve alcaldes panistas que integran la Unión, expresaron su desacuerdo con la Ley de Planeación y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que será votada este lunes y con las que se da pie a la homologación de la cromática de las patrullas de la Ciudad , y se quitan los distintivos de cada demarcación.

UNACDMX rechaza modificación a apariencia de patrullas capitalinas

"No estamos de acuerdo en las leyes que quieren cambiar sencillamente para favorecer a un partido político. El tema de seguridad es lo que más le importa y lo que más le pega a la ciudadanía (...) las patrullas que ya no van a poder tener un distintivo de cada alcaldía , no estamos de acuerdo en que se quieran pintar de un color por seguir haciendo publicidad a un partido político", aseveró la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al explicar que dichas patrullas se compran con presupuesto de las alcaldías.

Asimismo, los alcaldes exigieron que a cada alcaldía se le entregue el presupuesto según la cantidad de habitantes de la demarcación, y la población flotante que hace uso de los servicios. "Queremos y exigimos un presupuesto justo. Ha venido disminuyendo en un ocho por ciento el presupuesto", destacó Sandra Cuevas.

Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, aseveró que las autoridades capitalinas no quieren que se replique el modelo de seguridad que se aplicó en las alcaldías de Cuajimalpa y Benito Juárez.

"Nosotros primero compramos las patrullas. Adrián (Rubalcava) y yo entramos en septiembre de 2018, ellos entraron en diciembre, y nosotros ya teníamos las patrullas trabajadas. Me parece que aquí el gran perdedor es la ciudadanía, que va a perder esa vigilancia", destacó.

UNACDMX hacen llamado a Sheinbaum para que abra el diálogo en materia de seguridad

Los alcaldes hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno, Sheinbaum Pardo, para que se abra el diálogo en materia de seguridad.

"La Jefa de Gobierno ya fue delegada (...) ¿Qué le pedimos a la doctora Claudia Sheinbaum?, que nos ayude a que podamos cumplir con nuestras funciones, si son principalmente preventivas, que no nos las quite".

EASZ