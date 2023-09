Se apunta Catalina Monreal por Morena a la Cuauhtémoc; “soy de acuerdos”

Catalina Monreal Pérez anunció que buscará la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, la cual, dice, “hay que seguirla trabajando; hay que seguir viendo por las necesidades de la población”.

En entrevista con La Razón, la activista, quien es hija del senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, dijo conocer a la perfección la alcaldía Cuauhtémoc, a la cual se refirió como “el corazón de la ciudad”.

Respecto a si cuenta con los amarres para obtener la candidatura de Morena, Catalina dijo ser “una mujer de acuerdos, de diálogo, de mediación; voy a dialogar con todos, sé que soy la mejor alternativa”.

Enfatizó que competir por la alcaldía Cuauhtémoc “no será un día de campo” y comentó que se debe reconquistar a quienes en el proceso anterior votaron en contra de Morena.

La aspirante mencionó que ser hija de Ricardo Monreal ha sido una desventaja en toda su vida política, pues siempre ha sido frenada por eso, pero a la vez es un privilegio ser hija de él y de su mamá, María de Jesús Pérez.

Respecto a Omar García Harfuch, a quien se considera como el aspirante a la Jefatura de Gobierno mejor posicionado, Monreal apuntó: “Me parece que es un hombre que ha cumplido cabalmente con su función. Ha sido un gran secretario de Seguridad en un momento complicadísimo para todo el país. Es un buen hombre, un buen funcionario y alguien que va a sumar mucho al movimiento”.

¿Tienes base social suficiente para hacer una campaña exitosa? Claro que tengo base social, estaré pidiendo el apoyo de la ciudadanía; en cualquier lugar y en cualquier proyecto siempre estoy tratando de que las mujeres y los jóvenes se incluyan en esta participación política.

¿Cuentas con los amarres en Morena para obtener la candidatura? Yo estoy trabajando en el territorio con las personas, yo soy una mujer de diálogo, de mediación, que le gusta estar platicando con la gente; voy hacer los acuerdos que sean necesarios y voy a estar trabajando, sé que soy la mejor alternativa.

¿Ser hija del senador Monreal es una ventaja o es una desventaja? Toda la vida ha sido una desventaja ser hija de Ricardo Monreal en mi participación política, porque siempre he sido frenada por eso, y por otro lado, es un privilegio ser hija de él y de mi mamá, María de Jesús.

La aspirante Catalina Monreal Pérez, durante su visita a la redacción de La Razón. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Por los antecedentes que ha habido en la alcaldía, ¿estás lista para la que pudiera ser una guerra sucia o una batalla dura? Sí, normal, desde que tengo uso de razón desayuno, como y ceno política, lamentablemente las campañas se han hecho más violentas y, siempre, cuando quieren atacar a mi papá nos atacan a nosotros, estoy acostumbrada. Estoy bien y voy a seguir trabajando, encomendada al Santo Niño de Atocha.

¿Cómo lograr que por el apellido Monreal no se hagan comparaciones? Me parece que Ricardo Monreal es uno de los políticos más completos que tiene este país, he aprendido del mejor; sin embargo, también he estado haciendo mi propio trabajo y mi propia lucha desde hace muchos años, tengo mis propias convicciones e ideales y en este tenor voy a estar participando.

¿Por qué la intención de gobernar Cuauhtémoc? Es una alcaldía muy diversa con diferentes problemáticas, soy una persona de la Cuauhtémoc, vi a mi papá gobernarla y ahí he hecho mi vida, entonces, no pienso en otro lugar que no sea ahí, hay que seguirla trabajando, hay que seguir viendo por las necesidades de la población de las 33 colonias, pues cada una tiene su particularidad.

La Cuauhtémoc la gobernó Monreal, luego Núñez y ahora Cuevas, del mismo grupo político. ¿Habrá una especie de continuidad? No, soy una mujer que vio el gobierno de Ricardo Monreal y que ha estado trabajando en la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México y en todo el país y así seguirá, la verdad es que cada persona actúa de manera autónoma e independiente.

¿Tienes alguna idea de cómo va a ser el proceso interno de Morena para la alcaldía? No. Tomando en cuenta cómo funcionó el tema de los aspirantes a coordinadores nacionales de Defensa de la Cuarta Transformación, seguramente será muy parecido.

¿Estás de acuerdo con la idea de una encuesta, eventualmente? Sí, creo en la democracia, en estar preparada y con la experiencia necesaria; vamos a enfrentar cualquier reto que se nos ponga, he luchado constantemente toda mi vida.

Si después de un proceso interno no resultas elegida, ¿apoyarías a quien sí lo sea? Voy a seguir apoyando a la Cuarta Transformación y al Presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a nuestra doctora Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles serían los principales ganchos para atraer a la gente de la alcaldía nuevamente al proyecto de Morena? Competir por la alcaldía Cuauhtémoc no es nada fácil, no será un día de campo y no podemos confiarnos, las victorias se construyen, tenemos que reconectar y reconquistar a todos aquellos que en las pasadas elecciones decidieron que no cumplíamos dentro de Morena con lo que ellos querían.

¿Intentarías combatir a la Unión Tepito? El tema de la seguridad es un tema del Gobierno central y del Gobierno federal; creo que hay una estrategia a seguir y hay que respetar. De mi parte haré lo que esté en mis manos y haré lo que sea posible para ayudar y coadyuvar a las autoridades.

Hablando de seguridad, ¿cuál es tu percepción de Omar García Harfuch? Me parece que es un hombre que ha cumplido cabalmente con su función. Ha sido un gran secretario de Seguridad en un momento complicadísimo para todo el país; el tema de la seguridad es lo que más acecha y en la Ciudad de México me parece que estamos en una percepción positiva en estos temas. Es un buen hombre, un buen funcionario y alguien que va a sumar mucho al movimiento.