Dan Protección Civil a Cendis en Miguel Hidalgo

Como parte del Programa Cendi Seguro, la alcaldía Miguel Hidalgo elabora un Programa Interno de Protección Civil para los Cendis que se ubican en esta demarcación, con el objetivo de brindar una mayor seguridad a las niñas, niños y bebés en el regreso a clases presenciales.

El alcalde Mauricio Tabe, informó que en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Resiliencia y las encargadas de cada uno de estos centros educativos, se diseñan estrategias de actuación ante distintos escenarios de peligro o contingencia.

Miguel Hidalgo elabora programa de protección civil para cendis seguros

Como parte de este Programa, cada Cendi deberá contar con un análisis de riesgos y una serie de protocolos de actuación ante momentos adversos como un sismo, un incendio, la extracción de un menor de edad, el ingreso sin permiso de un extraño, una riña, incluyendo el regreso a clases en la nueva normalidad por COVID19.

Tabe indicó que la prevención es más eficaz que cualquier tipo de reacción, pues el hecho de que no se considere alguna situación extraordinaria no significa que no haya posibilidades que suceda, por lo que se requiere impulsar la cultura de la protección civil en la vida diaria de los miguelhidalguenses.

Abundó que una vez que se tienen establecidos los protocolos, pasarán a la conformación de brigadas entre el personal de cada Cendi, que desempeñarán una función especial y quienes también serán capacitados por especialistas de Protección Civil de la alcaldía.

Después de esto, apuntó el alcalde, las brigadas de los Cendis realizarán simulacros para poner en práctica los conocimientos adquiridos e ir corrigiendo detalles.

El Programa Interno de Protección Civil de los Cendis también contempla la verificación de documentación relacionada con dictámenes estructurales, eléctricos y de gas; de igual forma, se verifican los extintores, alarmas de humo y sísmicas, cámaras de vigilancia y salidas de emergencia, entre otras.

avc