Alcaldía Miguel Hidalgo reactiva 'Médico en tu casa'; va a zonas vulnerables

Luego de más de tres años que el programa ‘Médico En Tu Casa’ fuera desmantelado en la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo reactivó este servicio para dar atención en las colonias más vulnerables de la demarcación.

El alcalde Mauricio Tabe dijo que la reactivación de este programa se debe al alto número de peticiones de vecinas y vecinos que solicitan apoyo a la alcaldía en materia de atención médica ante la falta de medicamentos en las instituciones gubernamentales.

“Nosotros, los gobiernos de las alcaldías, no nos podemos quedar de brazos cruzados ni decir ‘a mi no me toca’, le tenemos que entrar al quite y por eso asumimos el programa 'Médico En Tu Casa' como un compromiso para resolver estas necesidades de la población”, sostuvo.

Alessandra Rojo de la Vega, directora general de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo, recordó que las consecuencias de la pandemia dejó en estado de vulnerabilidad a muchas personas, por lo que este programa busca mitigar esas necesidades.

“Esa ha sido una de las tareas que nos ha encargado muchísimo nuestro alcalde, sacar este programa adelante ‘Médico En Tu Casa’, para llevar muchas consultas hasta sus hogares, para quienes se quedaron sin apoyos, para quienes se quedaron sin seguro, para todas y todos los que lo necesiten”, expresó.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera -quien en su administración como Jefe de Gobierno creó un programa con este nombre- destacó que en su momento ‘Médico En Tu Casa’ fue evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por la Universidad de Harvard, así como por las universidades de San Francisco y de California y siempre tuvo resultados muy positivos.

Apuntó que también fue replicado en otros países como Guatemala, Cuba, Kuwait, Colombia y con varios estados de la República Mexicana.

“Hoy que Mauricio Tabe tome esta iniciativa me parece muy importante para Miguel Hidalgo, va a ser algo muy importante, más después de una pandemia, una pandemia que todavía se vive y se sufre, pero que ya ha dejado secuelas y que ‘Médico En Tu Casa’ va a poder captar en los domicilios a esas personas”, auguró.

Finalmente, Monserrat Lanche, doctora de ‘Médico En Tu Casa’, detalló que se ofrecerán servicios de consulta de primer contacto, procedimientos odontológicos, nutricionales y además de escáner mamario, recalcado que tanto las consultas como los medicamentos serán gratuitos.

‘Médico En Tu Casa’ estará integrado por tres médicos, dos odontólogos, un nutriólogo y una enfermera, tendrá servicio itinerante y recorrerá las colonias más necesitadas de Miguel Hidalgo. Estará presente en el Deportivo Gran Libertador hasta el próximo sábado.

