Ale Rojo de la Vega denuncia que le impiden acceso a carpeta de investigación del ataque que sufrió

En relación a la captura en Ecatepec, Estado de México, del presunto agresor de Ale Rojo de la Vega, en los hechos ocurridos el pasado 11 de mayo en Ciudad de México, la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Va por la Ciudad de México”; integrada por el PRI, PAN y PRD, denunció que las autoridades capitalinas la mantienen al margen de la investigación, a pesar de su condición de víctima.

En declaraciones afuera de las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Rojo de la Vega señaló que se ha enterado de los pormenores del caso a través de las redes sociales. Acusó que tanto el fiscal encargado, Ulises Lara, como el titular de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, mintieron en la conferencia a la que convocaron este viernes 17 de mayo al decir que le informaron de todo.

Voy rumbo a la Fiscalía, estaré ahí en 10 minutos. Mi abogada estuvo hoy desde las 8 am ahí, no quisieron compartir la información, no le permitieron ingresar a la conferencia de prensa y le negaron el acceso a mi carpeta, cuando es nuestro derecho. ¿Tienen algo que esconder?

Señaló que en la Fiscalía capitalina no le quisieron decir dónde está la carpeta de investigación, si en el Edomex o en Ciudad de México. Tampoco a su abogada, quien hizo acto de presencia desde las 8 de la mañana del día de hoy en la agencia especializada, le quisieron mostrar avances. “Ella está autorizada por mí para ver la carpeta. Como no fue así, acudí personalmente”, dijo ante los medios Rojo de la Vega.

Todo lo que me he enterado ha sido por las redes sociales, porque ni siquiera tienen el oficio político, ni la humanidad, ni la empatía, de venirnos a informar. Fueron a mentir a la conferencia diciendo que de todo me enteraron. Me enteraron a la hora que ya estaba todo publicado. Me habló Pablo Vázquez y me dijo ‘pasó esto’. Le dije: ya me enteré de todo. Desprecian a las víctimas, eso es lo que pasa con esas autoridades