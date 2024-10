Alessandra Rojo acusa a Fiscalía de CDMX de desestimar atentado en su contra: 'Mi delito fue sobrevivir' 

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reclamó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el delito de falsedad de declaración, por lo que consideró que la dependencia viola sus derechos político electorales.

A través de un video que subió a su cuenta de X, Rojo de la Vega explicó que se enteró a través de las redes sociales del reportero Carlos Jiménez que la Fiscalía local inició la carpeta de investigación.

“Ahora va la Fiscalía capitalina vs Alessandra Rojo por un 'escrito anónimo' que presuntamente alguien les dejó, la FGJCDMX abrió carpeta contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, la acusan de falsedad de declaración, según el anónimo ella planeó su atentado”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Mi delito, como el de todas las víctimas de intentos de feminicidios frustrados, fue sobrevivir.



"Basta de que las mujeres seamos culpables de todos los delitos que nos pasan", reclama Rojo de la Vega

Alessandra Rojo expreso su indignación ante los hechos, pues resaltó que la dependencia busca impedir que se denuncien negocios ilegales que presuntamente se realizaron durante años en la Cuauhtémoc.

“Ya la neta parece que el sistema corrupto no se esfuerza ni un poquito en disfrazar sus intenciones . Les molesta que demostremos que sí se puede gobernar bien, que sí se puede hacer equipo con todas y todos los vecinos sin distinciones”, comentó.

Añadió que la institución tiene miedo del rechazo ciudadano, pues consideró que los capitalinos optan por el cambio a través de la oposición y resulten derrotados, tal como pasó en Cuauhtémoc.

“Ya basta de que las mujeres seamos culpables de todos los delitos que nos pasan y de toda la violencia que somos víctimas, como cualquier persona los ataques que nacen de las mentiras me pueden y mucho, y por supuesto que me he sentido muy afectada”, sostuvo.

Rojo de la Vega prometió no quitar el dedo del renglón e insistir en que se combata la corrupción y derrotar al sistema.

