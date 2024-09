Alessandra Rojo de la Vega impugna anulación en la alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, presentó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) una impugnación en contra de la anulación de los comicios para que se turne a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Rojo de la Vega acudió al lugar y confió en que la Sala Regional nuevamente revire la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y, dijo, de su titular, el magistrado presidente, Armando Ambriz Hernández.

“Confío en la Sala regional, porque han venido actuando de manera legal, parcial. Nos asiste la razón, le han corregido la plana no una, vamos por la cuarta vez. Esto que hace Armando Ambriz es ilegal”, expresó.

El pasado 31 de agosto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc por presunta violencia política en razón de género de Rojo de la Vega Piccolo en contra de Catalina Monreal Pérez.

Mientras la aliancista rechazó haber cometido violencia de género y atribuyó sus señalamientos en campaña en contra de la morenista como parte de la libertad de expresión, la agraviada celebró la decisión de los magistrados.

Previo a la decisión del Tribunal capitalino, el Instituto Electoral de la Ciudad de México había ratificado la victoria de Rojo de la Vega Piccolo con 156 mil 449 votos. Monreal Pérez obtuvo 145 mil 153 sufragios.

“Violencia política de género no es llamarle a alguien por su apellido, no es señalar a alguien por su corrupción, por comprar propiedades, gasolineras (…) esto no es violencia política de género.

“Siempre la corrupción la vamos a señalar y cuando mientan vamos a responder con la verdad”, comentó la aspirante de PAN, PRI y PRD ayer afuera del TEPJF.

Rojo de la Vega Piccolo destacó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tener cuidado con las acusaciones por presunta violencia de género, como él las sufrió por parte de la excandidata a la Presidencia, Xóchitl Gálvez.

JVR