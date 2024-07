Alessandra Rojo de la Vega impugna reconteo de votos ante TEPJF

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, informó que impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de recontar los votos de la elección que le dio la victoria, el pasado 2 de junio.

A través de una breve publicación en redes sociales, Rojo de la Vega anunció que presentó la impugnación ante la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF por la orden anunciada el viernes de recontar los votos de la elección para la alcaldía Cuauhtémoc.

“Les pido de manera respetuosa que actúen de manera imparcial, conforme a derecho y de manera pronta y expedita. Estaremos muy atentos, no permitiremos más injusticias”, dijo en la publicación donde se mira parte del documento entregado.

Informo que presentamos la impugnación al @TEPJF_SRCDMX



Les pido de manera respetuosa que actúen de manera imparcial, conforme a derecho y de manera pronta y expedita.



Estaremos muy atentos, no permitiremos más injusticias. @MariaSilvaTE @joseceballosd1 @mtroluisrivero pic.twitter.com/RPR1Km7ngs — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 6, 2024

Ayer, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó el recuento total de votos de la elección donde resultó ganadora la candidata por la coalición Va por la CDMX.

leer más Ordenan recuento total en la Cuauhtémoc... y anulan elección en Zacatecas

“Se ordena al 09 Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cabecera de demarcación territorial Cuauhtémoc, proceda a realizar el nuevo escrutinio y cómputo señalado en el presente acuerdo plenario, conforme a lo señalado en la Consideración Cuarta de esta resolución”, se menciona en el documento emitido por el TECDMX.

La resolución sigue a la impugnación de los resultados presentada por Morena, quien contendía por la alcaldía a través de Catalina Monreal.

Previamente, Rojo de la Vega había advertido que, desde las autoridades capitalinas, se orquestaba un “fraude electoral”, principalmente a cargo del “monrealato”, en referencia a Ricardo Monreal, senador morenista y padre de Catalina.

Estemos más listos y unidos que nunca, no vamos a permitir el 𝐟𝐫𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 que pretenden hacer los Monreal de la mano con los magistrados del @TECDMX pic.twitter.com/Rgq2FamnrX — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) July 6, 2024

“Jamás pensé que pasara, de los Monreal me espero todo, pero no del Tribunal electoral que se está prestando a estas marranadas. Me informaron que el día de ayer sesionaron en privado, en oscurito que rebotó un acuerdo, que es el recuento total de una elección donde tuvimos una victoria contundente por casi 12 mil votos, casi el 4 por ciento, sin argumentos con ilegalidades porque no procede”, escribió en una publicación en redes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am