Ellas son mi talismán, también llamado Wives makes me stronger: My path to the throne en inglés, es un drama chino que ha ganado mucha popularidad en redes sociales en las últimas semanas.

Descubre de qué trata y dónde puedes ver los capítulos de esta serie en formato vertical.

¿De qué trata Ellas son mi talismán o Wives makes me stronger: My path to the throne?

En la China antigua, un anciano decide casarse con tres mujeres jóvenes. Ellas son Isabel, Juliana y Dalia, quienes son hermanas de sangre.

Con la convivencia diaria, los cuatro se dan cuenta de que algo extraño pasa. Cuando él tiene contacto con ellas, va rejuveneciendo e incluso se vuelve más fuerte.

Al poco tiempo, el hombre pasa de ser un viejo a convertirse en un guerrero poderoso y de aspecto juvenil.

Ellas son mi talismán: ¿Dónde ver el drama chino?

Ellas son mi talismán, también llamado Wives makes me stronger: My path to the throne en inglés, es un drama chino en formato vertical que se encuentra disponible en Goodshort.

Esta plataforma se especializa en contenido de entretenimiento y para usarse debes descargar su aplicación, disponible para Android y Apple, donde podrás acceder a los capítulos con una suscripción activa.

Aunque la historia fue creada originalmente en chino, Goodshort lanzó una versión con subtítulos en español, por lo que la diferencia de idioma no será impedimento para sigas esta atrapante trama.

Sin embargo, puedes buscar en redes sociales como TikTok como Ellas son mi talismán o busca el perfil tulipanrosado2. Los fans de las historias asiáticas como esta suelen compartir fragmentos y resúmenes de los dramas.

@tulipanrosado2 un anciano decide casarse con 3 chicas, Isabel, juliana y dalia las cuales son hermanas de sangre. al tener contacto con ellas el anciano va rejuveneciendo e incluso se vuelve más fuerte. #fundrama #ellassonmitalisman #yoooooooo ♬ sonido original - kdrama🌟🌟

Otra opción para disfrutar de la serie es YouTube, donde se ha publicado una versión completa de Ellas son mi talismán en idioma chino. Sin embargo, puedes activar la opción de subtítulos automáticos en la plataforma, para así ver el drama con subtítulos en español.

En esta red social, la historia se encuentra en formato de película, no de serie.

La historia es muy popular en Internet por lo que, algunos usuarios, se preguntan si habrá una secuela o una especie de segunda temporada. Sin embargo, no hay información que confirme que se lanzará una nueva entrega de este drama chino.

Otras historias que te pueden interesar:

Verá dios a los bonachones o Un buen acto vale más que el oro: Sigue la vida del señor Morales, un hombre de buen corazón que es millonario y tiene tres hijos adoptivos. Todo cambia cuando estos jóvenes, a quienes recogió de la calle y la pobreza, lo traicionan y provocan que su empresa se vaya a la bancarrota. Los herederos del señor Morales resultan ser hijos de un hombre que siempre ha detestado al empresario.

Me And Thee: Thee, primogénito de un antiguo mafioso, decide dejar atrás el oscuro legado familiar vinculado al tráfico de armas para emprender un camino distinto. Él quiere construir su propia marca de perfumes y joyería, llamada Arseni. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando fija su atención en Aran, un modelo cercano a Peach, un reconocido fotógrafo independiente contratado para la nueva campaña de la firma.