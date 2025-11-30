De quien fui al que soy

De quien fui al que soy es un drama chino que sigue la historia de Eric, un muchacho que es asesinado de forma cruel por dos personas malvadas que él conocía. Al renacer, decide tomar las riendas de su vida y volverse el seductor de la escuela. Junto a Caroline, podrán a los malos en su lugar.

¿De qué trata De quien fui al que soy?

Eric es un joven que, en su vida anterior, estaba enamorado de Vera, la hija de un sirviente. Sin embargo, ella, junto a Nigel, tramó un plan para seducirlo con comida y terminar con su vida, aprovechando su condición de diabetes.

Antes de fallecer, Caroline le confesó sus sentimientos. Tras volver a la vida, Eric reveló al mundo la conspiración de Vera y Nigel. Además, expresó su amor por Caroline y logró que los malvados enfrentaran las consecuencias de sus actos.

De quien fui al que soy ı Foto: Especial

De quien fui al que soy: ¿Dónde ver el drama chino?

De quien fui al que soy es un drama chino que se encuentra disponible en el extenso catálogo de la plataforma MoboReels, misma que se especializa en contenido de entretenimiento en formato vertical.

Puedes ver la serie a través de su página web oficial o descargando la aplicación en tu dispositivo móvil, por medio de App Store o Google Play para acceder al contenido desde cualquier sitio.

Los primeros 11 episodios de la historia de Eric están disponibles de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a los 50 capítulos que conforman la serie completa, es necesario suscribirse a la plataforma.

La producción fue creada originalmente en chino, no obstante, MoboReels ha publicado una versión doblada al español y con subtítulos.

También puedes disfrutar del drama a mediante plataformas como YouTube o TikTok, donde están disponibles algunos episodios del drama.

