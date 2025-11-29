Me And Thee: ¿Dónde ver esta serie?

Me And Thee o Thee y yo es un drama asiático que ha cautivado a los fanáticos de las series en formato vertical. Esta historia está llena de drama, romance y autodescubrimiento. Los protagonistas se enfrentarán a sus sentimientos, aunque eso los incomode y les traiga problemas.

¿De qué trata Me And Thee?

Thee, primogénito de un antiguo mafioso, decide dejar atrás el oscuro legado familiar vinculado al tráfico de armas para emprender un camino distinto.

Él quiere construir su propia marca de perfumes y joyería, llamada Arseni. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando fija su atención en Aran, un modelo cercano a Peach, un reconocido fotógrafo independiente contratado para la nueva campaña de la firma.

Peach, acostumbrado a una existencia tranquila y reservada, ve cómo su paz se rompe al ser forzado a convertirse en el “mentor” de Thee, enseñándole cómo conquistar a alguien.

Lo que comienza como una lección termina transformándose en un juego de seducción en el que Peach se convierte en el verdadero objetivo. La intensidad y la extravagancia con la que Thee lo corteja parecen querer reescribir las reglas del romance, inaugurando un capítulo completamente nuevo en su historia sentimental.

Me And Thee ı Foto: Especial

¿Dónde ver la serie Me And Thee o Thee y Yo?

Me And Thee es una producción asiática que se encuentra disponible en DramaBox, una popular plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Puedes ingresar al sitio web oficial o a través de la app, que se puede descargar sin costo en cualquier dispositivo móvil.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 10 episodios. Sin embargo, para continuar con los 99 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en tailandés, no obstante, en DramaBox se publicó una versión con subtítulos en español e inglés, por lo que sin problema podrás mirar el drama.

Otra alternativa es la red social TikTok, donde algunos resúmenes y episodios de Me And Thee o Thee y yo están disponibles en inglés o con subtítulos en español. Puedes buscar el perfil itssobunny.

