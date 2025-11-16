Reencarnada como la Novia Regordeta del General: ¿Dónde ver el drama chino completo?

Reencarnada como la Novia Regordeta del General es un drama chino que retrata la vida de Lily, una joven doctora que descubre a su novio engañándola con su mejor amiga, una enfermera. Ellos provocan la muerte de la protagonista y ésta reencarna.

En esta segunda oportunidad de vida, es una mujer con sobrepeso hace cientos de años, quien había sido obligada a casarse con un apuesto pero enfermizo general y fue golpeada hasta la muerte en la noche de su boda.

Prometiendo vengar su espíritu, el alma moderna se asegura de aprovechar al máximo esta nueva vida, enfocándose en su carrera. Con el tiempo, se convierte en una mujer exitosa y hermosa, mientras que su inseguro esposo general ahora suplica por su atención.

Reencarnada como la Novia Regordeta del General ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver el drama chino Reencarnada como la Novia Regordeta del General?

El drama chino Reencarnada como la Novia Regordeta del General es una producción que se encuentra disponible en ReelShort, una popular plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical. Puedes ingresar al sitio web oficial o a través de la app móvil.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros ocho episodios. Sin embargo, para continuar con los 100 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

Aunque la serie se creó originalmente en chino, en ReelShort se publicó una versión con subtítulos en español, por lo que sin problema podrás mirar el drama.

Una segunda opción para ver este drama es YouTube o TikTok, donde algunos episodios están disponibles sin costo. No obstante, los capítulos se encuentran con idioma en chino y subtítulos en inglés.

Otras historias que te pueden interesar:

Jugamos con fuego o Jugar con fuego: Sigue la historia de Lucía, una joven mujer que ha sido novia de Adrián durante los últimos siete años. Sin embargo, el hombre parece no estar interesado en ella por lo que, después de tener un accidente, finge amnesia para preocuparlo. Cuando Adrián llega al hospital a verla, no lo hace solo, está acompañado por Marina, su mejor amiga. Lucía hace todo lo posible por llamar la atención de su novio, pero éste únicamente se enfoca en la otra joven.

La Traición del Amor: Este drama sigue a Myla Young, una joven multimillonaria que abandona sus estudios para ayudar a su novio, Kyle Jensen, a hacerse rico. A pesar de sus esfuerzos y después de siete años de relación, Kyle la traiciona y se casa con otra mujer millonaria. Myla, decidida a no rendirse, se propone construir un nuevo futuro y convertirse en la líder de una poderosa compañía en siete años.

El amor que desprecié se volvió cenizas: La serie narra cómo Pilar Ríos sacrificó su vida por salvar a su hijastra, Ángela Vargas, cuando ocurría un inesperado incendió que así marcó la vida de la protagonista. Su esposo, Hugo Vargas, no estaba al tanto de su fallecimiento en ese momento, lo que dio lugar a una serie de malentendidos y coincidencias desafortunadas.