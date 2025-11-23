La chica que conquistó al magnate: ¿Dónde ver este drama chino?

La chica que conquistó al magnate es un drama chino de romance que narra la historia de una joven humilde que, tras enfrentar burlas y dificultades, termina transformando su destino al conquistar el corazón de un poderoso empresario. Aquí te contamos con mayor detalle de qué trata la trama y dónde puedes ver los episodios.

¿De qué trata La chica que conquistó al magnate?

La historia comienza con Darío Fernández, un niño que no era muy aplicado en la escuela y necesitaba mejorar sus calificaciones. Su madre contrata a Daniela Noriega como su tutora, y a medida que crece, Darío se enamora de ella y promete que se casarán algún día.

18 años más tarde, Darío se convierte en un exitoso empresario y el hombre más rico del mundo. Al alcanzar el éxito, decide regresar a su pueblo natal para cumplir su promesa de matrimonio con Daniela, quien ha sido una figura importante en su vida.

El empresario cumple su juramento de hacerla su esposa y darle una vida digna, pero el camino no será fácil y deberán superar obstáculos que podrán a prueba su vínculo amoroso.

La chica que conquistó al magnate ı Foto: Especial

¿Dónde ver el drama chino La chica que conquistó al magnate?

La chica que conquistó al magnate es un drama chino que puede encontrarse disponible en DramaBox, una plataforma especializada en contenido en formato vertical asiático. Para ver la historia necesitas descargar su aplicación en tu teléfono o dispositivo móvil.

Otra opción para disfrutar de esta historia de romance es Dailymotion y YouTube, donde puedes hallar la producción en formato de película bajo el título ¡De malcriado a multimillonario, conquistó el mundo para cumplir su juramento de hacerla su esposa!

Además, en redes sociales como TikTok es posible encontrar algunos episodios y resúmenes, pues los amantes de los dramas han compartido La chica que conquistó al magnate.

