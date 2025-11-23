Reclamada por el hermano Alfa de mi ex: ¿Dónde ver la serie de amor y traición?

Reclamada por el hermano Alfa de mi ex es una serie en formato vertical que retrata la vida de Ella, una joven que no tiene a su loba, por tanto, no puede transformarse y es considerada una humana que convive entre lobos.

Pese a su desafortunado destino, la estudiante cree que al menos tiene a su pareja, el Beta Noah Gravens, lo que le da consuelo. Sin embargo, un día lo descubre engañándola con su rival, Ava.

Devastada, Ella cae directamente en los brazos del hermano de Noah, Liam Gravens, el recién regresado Alfa de la Manada Creciente, quien la ha amado desde su infancia y sabe que ella es su pareja destinada.

Pero entre rivales celosas, examores resentidos y dos mundos que los separan, ¿podrán Ella y Liam abrazar el amor que el destino les tiene preparado?

Reclamada por el hermano Alfa de mi ex ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver la serie Reclamada por el hermano Alfa de mi ex?

La serie Reclamada por el hermano Alfa de mi ex forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque se trata de una serie originalmente grabada en inglés, los usuarios pueden acceder a una versión doblada al español, lo que facilita el contenido a audiencias hispanohablantes.

Para disfrutar de los 64 episodios que conforman la historia es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 10 capítulos.

Además, varios episodios han sido compartidos a través de plataformas como YouTube.

Otra opción para disfrutar de Reclamada por el hermano Alfa de mi ex es TikTok, donde han compartido algunos episodios y resúmenes de la historia.

Otras historias que te pueden gustar:

Enamorada del Alfa: Maya descubre que Liam, el alfa de su manada, es su compañero predestinado. Mientras tanto, el malvado Rey Proscrito busca a la Auténtica Luna para que sea su prometida y así completar su poder, con el fin de iniciar un reino de oscuridad. Maya, al ser la Auténtica Luna, debe enfrentar su destino y los peligros que conlleva.

La Reina Lobo Alfa Regresa: Jessica, una poderosa reina loba, elige una vida pacífica como sanadora en el bosque y envía a su hija, Caroline, a vivir con la manada Russo. Allí, Caroline es maltratada y humillada, tratada como servidumbre. Al descubrir la situación, Jessica interviene, desvela una traición y restaura el orden.

La pareja rechazada del Alfa: Mira, tras un incidente en su cumpleaños número 18 donde mata accidentalmente al hermano de su Alfa, es rechazada y convertida en esclava. La serie sigue su lucha por la redención y aceptación en un mundo de traiciones y secretos.