Verá dios a los bonachones es un drama chino que se ha vuelto muy popular en redes sociales debido a su trama llena de traición, venganza y reflexiones sobre la bondad. La producción también es conocida como Un buen acto vale más que el oro.

En La Razón te contamos de qué trata esta historia y dónde la puedes ver.

¿De qué trata Verá dios a los bonachones o Un buen acto vale más que el oro?

El drama chino Verá dios a los bonachones o Un buen acto vale más que el oro, sigue la vida del señor Morales, un hombre de buen corazón que es millonario y tiene tres hijos adoptivos.

Todo cambia cuando estos jóvenes, a quienes recogió de la calle y la pobreza, lo traicionan y provocan que su empresa se vaya a la bancarrota. Los herederos del señor Morales resultan ser hijos de un hombre que siempre ha detestado al empresario.

Esos niños a quienes adoptó nunca fueron huérfanos en realidad y todo fue parte de un plan para sacarle dinero. Debido a esta situación, la salud del señor Morales se ve perjudicada, así que el magnate termina en el hospital.

En este panorama desesperanzador, aparece sorpresivamente un joven millonario, el señor Herrera. Él ofrece 5 millones al hombre enfermo para salvar su compañía de la ruina.

Cuando el señor Morales le pregunta por qué le brinda su ayuda, el joven le asegura que se conocen desde hace muchos años y que el dinero es una forma de agradecerle por la buena acción que tuvo cuando era niño y vagaba en las calles.

Verá dios a los bonachones, ¿dónde ver el drama chino?

Verá dios a los bonachones o Un buen acto vale más que el oro, es un drama chino que se encuentra disponible en varias plataformas como DailyMotion.

Además, la producción originaria de Asia puede verse sin costo alguno a través de redes sociales como TikTok, donde los seguidores de este tipo de historias han compartido algunos resúmenes y fragmentos con subtítulos en español.

Otra opción para mirar Verá dios a los bonachones o Un buen acto vale más que el oro es YouTube. En este medio puedes disfrutar la historia en formato de película, con subtítulos y audio doblado en español.

Sólo necesitas un dispositivo móvil y una conexión a Internet para adentrarte en la conmovedora vida del señor Herrera y el señor Morales.

