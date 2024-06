Alessandra Rojo de la Vega reclama que Fiscalía y SSC insinúan que ataque armado en su contra fue un montaje.

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reclamó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) insinuaron que el ataque armado en su contra, ocurrido el pasado 11 de mayo, fue un montaje de la oposición.

A través de un video que publicó en redes sociales, Rojo de la Vega, comentó que aclarará cuantas veces sea necesario las supuestas mentiras del coordinador de Investigación Territorial de la FGJCDMX, Ulises Lara, y del secretario de la SSC, Pablo Vázquez.

“Hoy salieron a informar datos sobre la investigación del atentado que fui víctima porque supuestamente detuvieron a un segundo implicado, nuevamente sin pruebas, y lo de siempre, han violado todos mis derechos como víctima”, expresó.

La próxima titular de Cuauhtémoc, se quejó de que las instituciones involucradas hicieron pública la información sin tener certeza ni pruebas de los hechos, pues resaltó que el contenido de la carpeta de investigación no coincide con las declaraciones de los funcionarios.

Si llevo 7 años defendiendo a cientos de miles de mujeres víctimas de violencia, que no me defienda a mí de las mentiras, incompetencia y revictimización de la fiscalía… jamás.



Por ti, por mi y por todas💜❤️‍🔥: pic.twitter.com/ysC5PeP40J — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 11, 2024

Agregó que en la conferencia que dieron Pablo Vázquez y Ulises Lara, no se aclaró ninguna inconsistencia, por ejemplo, mencionó que la ropa de los atacantes no coincide, ni los cascos que utilizaron, tampoco el informe de balística es claro.

“Las geolocalizaciones de los teléfonos no han sido integrados a las carpetas porque no coinciden, no estuvieron ahí en ese momento, por qué los tres informes describen distintas características sobre la moto que usaron, y algo muy revelador sobre cómo quieren utilizar este caso, por qué cambiaron mi carpeta de la Fiscalía de Homicidios a la de Asuntos Especiales”, expuso.

Alessandra Rojo recordó que en la Fiscalía de Asuntos Especiales la acusaron de supuestos delitos y le fabricaron carpetas de investigación para poder espiarla a ella y a su familia, por lo que consideró que el Gobierno capitalino utiliza a la Fiscalía para desacreditarla.

En otra de sus hipótesis, la alcaldesa electa sugirió que las autoridades buscan encarcelarla para que su contrincante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Catalina Monreal, pueda encabezar la demarcación.

“Quieren ganar a la fuerza lo que no pudieron ganar con votos. Es una vergüenza que en lugar de investigar por órdenes y complicidad con los Monreal, nos den información falsa, ni la justicia, ni la verdad, ni las víctimas les interesan. A los Monreal, dejen de utilizar instituciones como arma ante su derrota en las urnas”, subrayó.

