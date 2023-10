“En la alianza opositora de CDMX no todo mundo va a ser delantero”

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, afirmó que los dirigentes del PRI, PAN y PRD no sólo construyen un método para definir al candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno, sino las condiciones políticas equilibradas “que lleven a que todos tengan o todos formen parte de esa gran alineación que necesitamos para empujar el triunfo”.

En entrevista con La Razón, el funcionario indicó que dentro de la alianza “no todo mundo va ser delantero, habrá quienes tengamos una posición lateral, contenciones, porteros y eso es el resultado de una gran alineación”.

Y enfatizó: “Yo quiero ser Jefe de Gobierno, pero yo no voy a tener duda ni recato alguno de apoyar a quien sea si no fuera yo y creo que ésa es una condición”.

Taboada mencionó que el reto del frente opositor en la Ciudad de México es “emparejar la cancha”, ya que, dijo, “los capitalinos no han tenido calidad de vida durante 27 años”.

Respecto a los perfiles de Morena para ocupar la Jefatura de Gobierno, Taboada aseguró que “con quien nos pongan, nosotros vamos a ganar”.

Añadió que en las elecciones del 2024 la oposición no se enfrentará al candidato de Morena, no a una persona, sino “a todo el aparato”, como ocurrió en el 2021.

Y en alusión al extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, Santiago Taboada expresó:“Allá podrán tener su superhéroe, pero aquí tenemos a la Liga de la Justicia”.

¿Ya conoce algún avance sobre el método que se va a utilizar para elegir al candidato de oposición? Me parece que casi a siete meses de la jornada electoral estamos en condiciones de poder hacer un proceso y un método que le dé estabilidad al frente en la ciudad. Estoy muy claro en que lo que están esperando y lo que están construyendo los presidentes no es solamente un método, sino que están generando las condiciones políticas equilibradas que lleven a que todos formen parte de esa gran alineación que necesitamos para empujar el triunfo.

¿Tiene que haber debate o confrontación de ideas entre los aspirantes? Tiene que haber visiones, todos tenemos distintas en algunos temas, pero lo importante es cómo vamos a resolver y atender la ciudad que tiró el actual gobierno, tenemos que hacer un análisis sobre eso.

¿Qué características le ve al perfil ideal que debe tener el candidato de la oposición? Esta ciudad está teniendo un comportamiento donde está reclamando que se atiendan los problemas; en la narrativa de querer partir la ciudad en dos han sido exitosos, lo que urge es que la cancha se empareje y los servicios públicos no dependan del lugar en el que vivas.

Parece ser que hay un acuerdo de que quien lleva mano es el PAN y pudiera darse una suerte de imposición ¿Cómo se va hacer ese control cuando se haga la definición del candidato? Yo por eso he dicho que todos en el método tienen que participar, porque precisamente ahí vas a despejar dudas, por supuesto en todo proceso puede haber jaloneos o parte de estas inconformidades, lo que tenemos que lograr es que el método garantice participación y equilibrio.

¿Cómo vería la posibilidad de que se impulsara una candidatura única que les evitará todo este desgaste de un proceso interno? Yo siempre he creído que no hay método perfecto, lo que sí creo es que puede haber momentos en donde todo mundo tenga ese ánimo de haberse sentido tomado en cuenta, y que después de esa participación forme parte de la alineación; no todo mundo va a ser delantero, habrá quienes tengamos una posición lateral, contenciones, porteros y eso es el resultado de una gran alineación. Recordemos que están en juego la Jefatura, las alcaldías, las diputaciones locales y federales y dos senadurías.

¿Qué opina de las acusaciones de Morena acerca de la supuesta corrupción inmobiliaria? Si hay un cártel inmobiliario, está en el Palacio del Ayuntamiento; en esta ciudad no se puede mover un ladrillo sin que el Gobierno capitalino lo solape o se entere, el documento base de toda construcción es el uso de suelo y lo autoriza la Seduvi. En lo que respecta a mi administración, todo lo que han dicho se les ha venido cayendo, no por mí, por un juez.

¿Cree que estos señalamientos afectarían su campaña? Ellos van a hacer todo por recuperar lo que perdieron en el 2021 y van a contar historias, me inventaron hasta carpetas de secuestro y no me han encontrado nada ni lo van a hacer, se toparon con pared, yo les voy a contestar todas.

En la contienda podría incorporarse Margarita Zavala, y de acuerdo con las encuestas, tiene el respaldo de la gente ¿Qué opina? Dos cosas: la primera es que todos son bienvenidos, la otra es que en el 2021 todas las encuestas decían que no íbamos a ganar más que Benito Juárez, que nos iban a poner una barrida y ganamos más de la mitad de la ciudad, no voy a caer en este asunto de las encuestas, porque además se han equivocado.

¿Considera que es un perfil que también puede sumar a la causa de la oposición? Pienso que todos, no solamente los que aspiramos hoy a gobernar la ciudad, los alcaldes, diputados y actores políticos que se van a reelegir suman.

¿Cuáles son sus principales fortalezas que le permiten ser competitivo? Primero los resultados, Benito Juárez no estaba así en 2018 en términos de salud, educación, deporte, somos una alcaldía muy castigada y logramos darles a las personas mejor calidad de vida.

¿Qué piensa de los perfiles de Morena para la Jefatura de Gobierno? La decisión que ellos tomen y con quien nos pongan, nosotros vamos a ganar. La oposición en esta ciudad tiene trayectoria, resultados y trabajo para hacerle frente a cualquier perfil. Van a aventar el dinero como lo hicieron en 2021 y con esa condición nos vamos a enfrentar al aparato, no a los candidatos de Morena.

¿Considera que usted es conocido en las alcaldías de Morena? Me quedo con la última reunión que tuve en Iztapalapa, donde me dijeron que cuando gobernara esperaban calles igual de bonitas que en Benito Juárez.