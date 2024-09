Alista Batres reapertura del tramo renovado de la Línea 9 del Metro

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó, sin precisar fecha, que en los próximos días será reabierto el tramo Pantitlán-Velódromo, de la Línea 9 del Metro, el cual tiene un retraso de tres meses.

El Sexto Informe de Gobierno del mandatario capitalino señala que la intervención empezó en noviembre y consiste en el aligeramiento de una zona de 210 metros, así como el desmontaje de 31 trabes en tres claros de alrededor de 55 metros lineales y la sustitución de nuevas estructuras.

“Durante el periodo de ejecución de los trabajos se lleva a cabo la implementación de una estrategia emergente de movilidad que permite minimizar el impacto en la sociedad por la suspensión temporal del servicio.

“La fecha de conclusión programada de este proyecto es en el mes de agosto del presente”, indica el documento.

Al principio del cierre, Karina duplicó sus tiempos de traslado, reclamó que actualmente en la temporada de lluvias se llega a tardar hasta tres veces más en llegar a sus destinos.

“Estas últimas semanas han sido fatales, la lluvia lo complica todo, de por sí el transporte es escaso, lento y somos muchas personas.

Imágenes de las estaciones Pantitlán y Puebla, de la Línea 9, ayer. Foto: Omar Avalos, La Razón

“Yo vengo del Estado de México, en Pantitlán debo cruzar todo el paradero que, por cierto, está muy peligroso, luego esperar hasta 40 minutos para abordar el camión de apoyo”, contó a La Razón.

En septiembre del año pasado, Batres Guadarrama anunció que las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva de la línea que corre de Pantitlán a Tacubaya suspendería su operación debido a las obras de renivelación por los hundimientos en la zona.

De acuerdo con la planificación del Gobierno local, del 17 al 31 de diciembre el Metro llevaría a cabo el retiro de aparatos de vía, rieles, durmientes y balasto, después la Secretaría de Obras intervendría en la obra para que del 12 al 24 de mayo se realizarían las pruebas para que el 25, el tramo estuviera listo para los usuarios.

Por cierre del Metro aumentó el tiempo de traslados de pasajeros

Karina lamentó que sacrifica horas de sueño o de alimentación para que le dé tiempo de llegar a su trabajo. Recordó que previo al cierre del tramo de la Línea 9 tardaba entre 35 y 40 minutos a llegar a Tacubaya, pero sus tiempos han aumentado.

“En diciembre cuando fue el cierre me salía de mi casa con media hora más de anticipación que lo normal, después me di cuenta que no la armaba, así que fue una hora más, luego ahorita con las lluvias otra media horita más, ya no sé cuál jornada es más larga, si la del trabajo o la de estar en el transporte atorada”, expresó.

En mayo pasado, cuando debían estar listas las tres estaciones, este diario publicó que la apertura se retrasó un mes más y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) prometió que en junio se culminarían, pero tampoco fue así.

Estas últimas semanas has sido fatales, la lluvia lo complica todo, de por sí el transporte es escaso, lento y somos muchas personas Karina, Usuaria de la Línea 9 del Metro

En una respuesta a una solicitud de información, la dependencia compartió que el final del proyecto dependería de los cierres viales en Eje 1 Norte, al ser un aforo vehicular de alta demanda, pero la fecha estimada era para finales de junio de 2024.

En dicho documento, la Sobse especificó que el avance de la obra para ese entonces era de 77.8 por ciento, pero las instalaciones se colocarían hasta que se termine la obra civil para la renivelación.

Además, Batres Guadarrama detalló que las obras de “la corrección geométrica y renivelación” habría tenido una inversión estimada de 110 millones de pesos.

“Con esta solución se reconfigura el tramo afectado a la posición que tenía de origen para proporcionar nuevamente el nivel de servicio funcional de la línea”, precisó el mandatario.

De enero a junio, el Metro reportó una afluencia de 27 millones 592 mil 682 usuarios en la Línea 9 del Metro, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de 48 millones 649 mil 207.

Terminan rehabilitación del Metro

Batres Guadarrama añadió que la Línea 1 del Metro continúa con los trabajos de modernización, pero se abrirán de manera sucesiva; además, indicó que este martes concluyeron los trabajos de renivelación de la Línea B del Metro, en su tramo de San Lázaro a Oceanía, los cuales comenzaron el 18 de enero de este año.

Durante la celebración del 55 aniversario del Metro, el mandatario capitalino expresó que la intervención fue debido a hundimientos diferenciales de suelo y el desgaste del sistema.

“Existía la necesidad urgente de renivelar las vías de la Línea B del Metro, esto en beneficio de 435 mil usuarios, este tramo tiene una longitud de 4.2 kilómetros y es intervenido por personal de especialidades de instalaciones fijas y obras del Metro”, dijo.

Celebramos el 55 Aniversario del @MetroCDMX con el anuncio de la conclusión de las obras de renivelación de vías en el tramo San Lázaro-Oceanía de la Línea B, en beneficio de 435 mil usuari@s.



Resalté la modernización de este sistema, impulsada por la doctora @Claudiashein, que… pic.twitter.com/A8iIjKNntd — Martí Batres (@martibatres) September 3, 2024

Batres Guadarrama mencionó que las obras se realizaron en jornadas nocturnas, por lo que no se afectó el servicio; detalló que de las estaciones Oceanía a Romero Rubio hubo una intervención de 101 bases que sostienen a las vías.

Añadió que a las bases se les colocaron materiales especiales con la finalidad de que tengan mayor durabilidad y aseguró que fueron rectificados en trazo, perfil y geometría de mil 680 metros de vía.

“En el segmento de Romero Rubio y Flores Magón se rehabilitaron 15 plintos y cuatro neoprenos, se colocaron 223 piezas de vías como fijaciones tirafondos y topes aislantes, en Flores Magón y San Lázaro se intervinieron 17 plintos y 298 elementos del sistema de vías”, indicó.

Por otro lado, celebró que la red de Metro cumple 55 años, cuenta con 226 kilómetros de longitud, transporta a más de cuatro millones de personas diariamente y garantiza la movilidad de los capitalinos.

“Durante la administración de e fijaron determinadas líneas de modernización, una modernización de la Línea 1 del Metro, donde se calcula la inversión de 37 mil millones de pesos para renovar vías, el sistema de tráfico y para adquirir 29 trenes nuevos”, presumió.