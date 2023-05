AMLO: Acuerdo con Grupo México avanza, pero sin pago de por medio

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en la negociación con Grupo México, concesionario de Ferrosur, se haya aceptado alguna negociación monetaria a cambio de entregar el tramo ferroviario entre Medias Aguas y Coatzacoalcos.

“Si pasan a lo que será de dominio público pagan una cuota, si los trenes de la empresa de la Secretaría de la Defensa del Puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, pues ahí de Medias aguas hacia Veracruz la concesión es de grupo México y entonces ahí pagan una cuota y si grupo México entra paga cuota, dinero no, lo que se está buscando una compensación es decir, a ver te vamos a reestructurar tu concesión, es un acuerdo, dinero no, nada, el derecho de paso y revisar si es posible si tienen una concesión que ya está por vencerse ampliárselas, solo el de Veracruz. Es que hablaron primero de 9.5 mil millones eso no se puede, ya no”, advirtió el Presidente.

Reiteró que la pretensión de su administración es cerrar el circuito de conexión con el Tren Maya y el Transístmico para sobre la base de que cada concesionario mantendría ingresos por el derecho de uso de vía.

“Van bien las cosas, lo que se busca es rescatar el tramo de concesión de 120 kilómetros aproximadamente, para tener todo el circuito Tren Maya y los trenes de Guatemala a Ixtepec y de Salina Cruz a Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque, para que se ubiquen, porque siguen utilizando eso para meter miedo. Sí se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, es un permiso de paso y revisión de condiciones sobre las mismas vías que están en poder de grupo México”, aclaró el mandatario.

López Obrador insistió en que este movimiento no representa una expropiación, sino que se recupera una concesión otorgada por el Estado mexicano “pero acá lo importante el fondo es que la concesión se recupera, se rescata, vuelve a ser de la nación, regresa a la nación”.

