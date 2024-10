Apertura Clara Brugada Cumbre Mundial Bloomberg City Lab; recibe a más de 100 alcaldes de todo el planeta

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aperturó la Cumbre Mundial Bloomberg CityLab, en la que más de 100 alcaldes y alcaldesas del mundo, académicos y especialistas, convergen para compartir ideas que ayuden a promover la construcción de mejores ciudades en beneficio de sus habitantes.

“Quiero saludar en especial a los alcaldes y alcaldesas del mundo que hoy se citan aquí en la Ciudad de México, en este lugar; a los urbanistas, a los académicos, a los especialistas en el tema de ciudades. Y felicito realmente la realización de este encuentro. Este encuentro tiene el objetivo justamente de lograr un intercambio de experiencias, de innovaciones, de proyectos, de derechos, de lo que requieren nuestras ciudades, a lo largo y ancho del mundo, para hacerlas más habitables, justas, innovadoras, resilientes y sustentables, porque a final de cuentas las ciudades, desde sus orígenes, han buscado la comunidad, han buscado lograr una mejor comunidad y espacios civilizatorios, así que los que gobernamos las grandes ciudades en el mundo tenemos esta gran tarea y responsabilidad. Así que, de mi parte, bienvenidas y bienvenidos a la Ciudad de México”, expresó.

En el Foro Castillo del Hotel Intercontinental Polanco, la mandataria capitalina destacó que a 10 días de su toma de protesta, recibió una ciudad transformada, con una población de más de 9 millones de personas, la economía más importante del país y con el mayor nivel de desarrollo en ciencia y tecnología, por lo que durante su gestión se aplicarán políticas con una visión metropolitana, para consolidar el segundo piso de la transformación.

“Esta ciudad se ha convertido en la ‘Ciudad Capital de la Transformación’, es una ciudad global, cosmopolita y diversa; es una ciudad de bienestar, de derechos, de libertades y con una gran economía. Nuestra ciudad, como muchas ciudades del mundo, no tiene fronteras y, por lo tanto, las respuestas que tenemos que dar las ciudades no se circunscriben estrictamente a las fronteras administrativas. Así que el segundo capítulo de la transformación de la Ciudad de México implica una gobernanza democrática metropolitana, es decir, no podemos pensar en temas como el aire, problemáticas como el agua, la seguridad, sin tener una visión metropolitana, y por eso pensamos que este nuevo capítulo de la Ciudad de México tiene que tener como prioridad soluciones a zonas en las que compartimos los territorios”, subrayó.

La igualdad de género, aseguró, es el eje fundamental de su gobierno, por lo que se creará el Sistema Público de Cuidados, con el que se construirán 200 centros de cuidado y desarrollo infantil, así como casas de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad y espacios como lavandería, comedores y de relajación, para que la realización de estas actividades no recaiga en las mujeres, sino en el Estado.

Como parte del proyecto de transformación del espacio público, resaltó, se construirán 100 Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y Armonía Social (UTOPÍAS), espacios equipados con infraestructura deportiva, recreativa, cultural, bienestar y de cuidados, a los que podrán acceder todas y todos los capitalinos.

“Las UTOPÍAS van a estar instaladas para que la población de esta ciudad en menos de 15 minutos pueda acceder a espacio público transformador. Las UTOPÍAS son entonces la gran apuesta a la igualdad, a hacer justicia social y territorial en esta ciudad”, compartió.

En materia de Seguridad, Clara Brugada subrayó que para dar continuidad al trabajo que se realizó en la pasada administración, en la que se logró disminuir 60 por ciento de los delitos de alto impacto, se profundizarán las acciones de prevención, inteligencia y proximidad territorial.

Con respecto a Movilidad, dijo, se construirán cinco Líneas de Cablebús y se invertirá en infraestructura para fortalecer la electromovilidad, así como ciclovías y pasos peatonales, en beneficio del 78 por ciento de los habitantes que a diario utilizan estos sistemas para transportarse.

Con el objetivo de garantizar a toda la población el acceso al agua, Brugada Molina afirmó que en los próximos seis años se trabajará en construir un modelo de gestión del agua que permita infiltrar el agua al subsuelo, defender el Bosque del Agua y con ello lograr restablecer el equilibrio ecológico a largo plazo.

Finalmente, la jefa de Gobierno comentó que en materia de Medio Ambiente, con ayuda de grandes plantas recicladoras y transformadoras, se reciclará la mitad de los desechos que se producen en la ciudad; y en economía con perspectiva de bienestar social.

“Estos son algunos de los temas más importantes que estamos trabajando y, por supuesto que a nivel de economía queremos que esta ciudad siga siendo una ciudad próspera, una ciudad con prosperidad compartida, una ciudad en la que generar ingresos signifique también responsabilidad medioambiental, una ciudad en la que vemos que el mejor programa social es el empleo, en que la población tenga un empleo bien remunerado, una ciudad en la que transformemos su economía con nuevos ejes rectores en donde podamos lograr libertad suficiente para el desarrollo, el crecimiento, la inversión económica en esta ciudad, pero también una ciudad de bienestar. Como decimos, ‘por el bien de todos, primero los pobres’; pero decimos además que, dentro de los pobres, las mujeres, las pobres son las primeras”, concluyó.

