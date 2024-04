Vecinos afectados por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, desmintieron al Jefe de Gobierno, Martí Batres, al decir que los interesados podían acudir al parque San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemecatl del Valle, para abastecerse de los garrafones que quisieran, pues las autoridades entregaban uno o dos por inmueble; además, reclamaron el alza de costos en tiendas.

Desde las 09:00 horas y hasta aproximadamente las 18:00 horas, decenas de afectados arribaron al módulo para llevarse de dos a tres garrafones para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, pues debido a la contaminación del agua de llave los costos en los garrafones incrementaron desde cinco hasta 35 pesos.

“Por mi casa los garrafones subieron cuatro pesos, pareciera que es insignificante, pero cuando compras más de cinco diarios se vuelve un gasto extra que no está contemplado en mi presupuesto.

Aprovechan tiendas el agua tóxica para elevar precios de garrafones. Foto: Eunice Cruz, La Razón

“Pago renta, vivo con roomies y en mi caso no puedo bañarme con esa agua, porque soy muy delicado de la piel y los tratamientos salen todavía más caros”, dijo a La Razón, Edwin Navejas, vecino de la colonia Mixcoac.

En la calle San Lorenzo, a la altura del Hospital 20 de Noviembre, una tienda vendía garrafones de 11 litros en 60 pesos, mientras que los de 20 litros 80 pesos, sin embargo, los pequeños estaban agotados.

En una tienda ubicada entre las calles Tejocotes y Magnolias, a unos pasos de donde el Gobierno local reparte líquido, los garrafones de 20 litros cuestan entre 58 y 60 pesos según la marca. La vendedora aseguró que el precio aumentó hace un par de semanas alrededor de cinco y 10 pesos.

El mismo caso fue en un establecimiento de la calle Miguel Laurent, donde a partir del primero de abril los garrafones de 20 litros aumentaron a 61 pesos, los de 11 litros a 45 pesos y los de 10 litros a 43.

“Subieron no uno, dos pesos, está súper caro y más si no tienes garrafón retornable, que te cuesta 100 pesos, pero sino sale más cara el agua en contenedores de plástico”, dijo la vendedora.

En otra tienda de la colonia Nochebuena, una de las más afectadas, los garrafones de cinco litros tenían un costo de 40 pesos, mientras que, en otra, el precio por un recipiente de 11 litros era de 45 pesos y sin envase subía a 85 pesos.

Debido a que algunos comercios aprovecharon la crisis para favorecerse económicamente, los afectados recurrieron a comprar el agua en tiendas departamentales, donde el costo de los garrafones va entre los 50 y 58 pesos, pero temen que un desabasto.

Por mi casa los garrafones subieron cuatro pesos, pareciera que es insignificante, pero cuando compras más de cinco diarios se vuelve un gasto extra que no está contemplado

Edwin Navejas, Vecino de la colonia MIxcoac

“Purificadoras por la zona casi no hay, en las tiendas subieron los costos hasta 15 pesos, lo más fácil es venir al supermercado, pero creo que todos pensamos lo mismo, porque casi no hay, es la segunda vez que vengo en el día y, por suerte, esta ocasión si encontré”, dijo Natasha Calderón, vecina de la colonia Nopales, mientras tomaba uno de los últimos garrafones del centro comercial.

Los estantes de garrafones de agua en los centros comerciales lucían con apenas unos cuantos, la gente que se acercaba preguntaba al personal si llegarían más, pero la respuesta era negativa.

En otras tiendas de autoservicio como Oxxo y 7Eleven resaltaban los garrafones vacíos y sólo uno que otro con el líquido. Aquí los costos variaban entre los 53 y 57 pesos.

Aprovechan tiendas el agua tóxica para elevar precios de garrafones. Foto: Eunice Cruz, La Razón

Los vecinos que acudieron al parque San Lorenzo para abastecerse con el recurso reclamaron que sólo les daban un garrafón por familia si era de cinco o menos miembros, de lo contrario, eran dos.

“Un garrafón para cuatro personas definitivamente no es suficiente, además con la cero transparencia de las autoridades no dan ganas ni de abrir la llave por miedo a que seguimos sin saber de qué se trata, obvio con un garrafón diario no vamos a tener suficiente, tendremos que seguir gastando”, comentó Fernanda, vecina de la colonia Nochebuena.

El secretario de Inclusión y Bienestar, Juan Gerardo López, aseguró a este diario que el apoyo se aportará hasta que la ciudadanía esté satisfecha y pueda usar el agua de la red hidráulica sin problema.

El funcionario explicó que el miércoles distribuyeron dos mil garrafones y para el jueves aproximadamente a las 14:00 horas ya se habían entregado mil. Aclaró que la entrega limitada de garrafones fue para que se administraran de manera correcta.

“Las autoridades que estamos atendiendo son el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de la República. Los garrafones se redujeron para administrar lo que tenemos, pero ya vamos a tener capacidad de las plantas, va abastecer agua purificada”, afirmó.

Érika, afectada por el agua contaminada, dudó que el garrafón que le dieron para su esposo y su hija le fuera a rendir para las diligencias que debe hacer, aunado a la que va a consumir, ya que en su hogar tiene filtro y nunca había tenido necesidad de adquirir el agua de otra manera.

La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó ayer con la distribución de agua. Foto: Eunice Cruz, La Razón

Apoyo del Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó ayer con la distribución de agua a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez afectados por el líquido contaminado que llega a sus casas. Esta acción forma parte del Plan DNIII-E.

Elementos del Ejército acudieron al Parque San Lorenzo, en la Colonia del Valle, en donde el Gobierno capitalino instaló un módulo de atención a los vecinos afectados por esta problemática del suministro del recurso desde hace más de 10 días.

La Sedena instaló dos plantas purificadoras móviles para brindar agua potable a los vecinos. De acuerdo con los uniformados, la purificadora puede generar hasta cinco mil litros de líquido por hora.

La Secretaría de la Defensa Nacional comenzó ayer con la distribución de agua. Foto: Eunice Cruz, La Razón

De acuerdo con el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, al menos ocho colonias son las afectadas por el líquido contaminado por una sustancia de la familia de los aceites y lubricantes, aunque no ha precisado de cuál se trata.

Antier por la noche, elementos de la Guardia Nacional aseguraron el pozo Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde presuntamente se originó el problema del agua contaminada.

El mandatario informó que el pozo del Jardín Alfonso Xlll, de la alcaldía Álvaro Obregón, que distribuye agua a Benito Juárez, ya fue cerrado para su limpieza. Este sitio, precisó, es el causante de la problemática, aunque no detalló cómo se contaminó el líquido.