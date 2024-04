Sacmex rechaza análisis sobre calidad de agua en Benito Juárez realizado por VASA Instalaciones.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) aseguró que la empresa VASA Instalaciones no es un laboratorio de análisis, ya que su giro son instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para construcciones y no se dedica al análisis de agua.

Lo anterior luego de que esa empresa confirmó que sí hay residuos de gasolina en el agua de uso doméstico, de los habitantes de la alcaldía Benito Juárez.

El Sacmex comentó que VASA Instalaciones no cuenta con la experiencia para realizar pruebas de laboratorio, además, que no está certificado para ello; por ello, los resultados que dio a conocer no son confiables.

La dependencia local que la empresa no da a conocer la norma o método aplicado para determinar la presencia del combustible, pues aseguró que el tratamiento que se dio a las muestras solo sirve para oxidarla y no para determinar compuestos orgánicos volátiles, pues no todos reaccionan al cloro.

De esta manera dijo que señalar que hay subproductos cancerígenos es incorrecto, pues para determinarlo se necesita un análisis de cromatografía de gases-masas para que se permita cuantificar.

Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México hizo un exhorto a no desinformar a la ciudadanía.

