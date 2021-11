Arde el mercado de Sonora y prende focos de alerta

Un incendio en el mercado de Sonora, que dejó daños materiales en 10 de los 404 locales, prendió la alerta de los locatarios, ante la posibilidad de que ocurra una tragedia mayor y porque el riesgo es “latente”.

Alrededor de las 11:00 horas de ayer, las autoridades fueron alertadas del siniestro, que tomó por sorpresa a los vendedores y a los clientes que acuden diariamente por miles para abastecerse de alimentos y productos para el día a día o para sus negocios.

Minutos después, antes de las 11:30, se indicó que el Cuerpo de Bomberos logró controlar el fuego, generado en el área de cocinas y que se extendió a otras zonas de venta, y más tarde se reportó saldo blanco; sólo siete personas, que presentaron crisis nerviosas, fueron atendidas en el sitio.

Tras el siniestro, del que se investigan las causas, los locatarios externaron preocupación y temor, ya que saben que el riesgo “está y en cualquier momento puede pasar” nuevamente.

El Mercado de Sonora se ubica en la Alcaldía de Venustiano Carranza. Fot: Omar Ávalos

“No es la primera vez que pasa, se ha sabido de otros incendios y luego más en estas fechas que vienen, porque también traen luego pirotecnia, y si le sumamos que no siempre se tienen los cuidados, siempre hay riesgo, siempre”, aseguró a este medio un comerciante, quien ingresó a su local, poco después del siniestro, sólo para sacar su “teléfono celular y las cosas con las que me vine”, además de cerrar su negocio, que permanecerá sin operar al menos hasta el próximo sábado, en lo que se realizan las investigaciones y se determina que no hay riesgo para que se pueda volver a las actividades.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso capitalino, coincidió en que estos centros de abasto están frente a un riesgo “latente”, ya que la mayoría de ellos no se encuentra en “buenas condiciones” hidrosanitarias, de infraestructura o no cuenta con señalización o rutas de emergencia adecuadas, por lo que explicó que hace falta una “inversión significativa” en este ámbito.

“Por la seguridad los capitalinos que acudan a un mercado público, porque todas y todos siempre nos vemos en la necesidad para adquirir nuestra canasta básica en un mercado público y no hay seguridad”, expuso.

Gráfico

En entrevista con La Razón, el legislador destacó que no existe un programa interno de Protección Civil que se actualice permanentemente, ni se realizan revisiones constantes en las diferentes áreas, sobre todo en las que se maneja comida, uso de gas y las instalaciones eléctricas, propensas a este tipo de siniestros, como el ocurrido este jueves y del cual se desconoce el origen.

“Las instalaciones eléctricas en muchos de los mercados públicos, que tienen a veces más de 50 años en funciones, no siempre están en las mejores condiciones; lo vimos el año pasado, cuando hubo mercados que sufrieron incendios, explosiones y desplome de naves”, comentó el legislador.

Por separado, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad, Myriam Urzúa Venegas, aseguró a este medio que durante el 2020 y el año en curso, se ha revisado los 329 mercados de la capital, además de que se han brindado instrucciones y recomendaciones a los administradores de cada uno para que tengan brigadas de evacuación y extintores en caso de siniestros, por lo que se espera que no ocurran más incendios.

“En este mercado (de Sonora), especialmente, había algunos extintores y esto ayudó a que los primeros minutos pudieran utilizarlos, pero a los cinco minutos llegó el cuerpo de Bomberos”, explicó la secretaria.

“¿Y la comida de hoy? Yo vengo diario para comprar mi pollo, mi carne, lo que vaya yo a comer, pero ni hablar, si no fue fuerte, deberían dejar abierto para que ellos (los locatarios) también vendan”, expresó una capitalina, tras el siniestro, que no es el primero que afecta al mercado con más de 70 años de historia.

Se han suscitado ahí tres incendios en sólo 6 años

El Mercado de Sonora se encuentra en la Alcaldía de Venustiano Carranza. Foto: Omar Ávalos.

No es la primera ocasión en que el mercado de Sonora se incendia.

El 25 de octubre del 2015, un local de productos de santería explotó como consecuencia de una fuga de gas que alcanzó una de las flamas de veladoras. En el lugar se hallaban clientes y empleados del negocio.

En esa ocasión, siete personas resultaron con quemaduras de primero y segundo grados entre el 20 y 40 por ciento del cuerpo.

El siniestro similar más reciente de este lugar ocurrió en abril del 2018, cuando una bodega de productos plásticos y juguetes fue consumida por el fuego y provocó la evacuación de más de 100 personas.