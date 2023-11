Estas bandas estarán en los conciertos gratuitos del Monumento a la Revolución

Ya huele a diciembre, fecha en la que en la Ciudad de México no pueden faltar las actividades gratis por la bella época navideña, como conciertos y festivales musicales y los primeros serán este 2 y 3 de diciembre en el Monumento a la Revolución y el Faro Oriente.

A continuación, te damos la lista de artistas y bandas que estarán en el Festival de Jóvenes por la Paz tanto en el Monumento a la Revolución como en el Faro Oriente, así como la hora en que inicia, el orden en que se presentarán y todos los detalles para que puedas asistir a divertirte un rato.

¿Cuáles artistas estarán en el concierto gratuito del Monumento a la Revolución?

Será en punto del mediodía del domingo 3 de diciembre que inicie el festival de música Jóvenes por la Paz, organizado por el Gobierno capitalino y del Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México, en el que bandas de ska, reggae y rock tocarán sus mejores canciones para que los asistentes a este concierto gratuito se pongan a bailar toda la tarde.

De acuerdo con el Injuve, durante las casi 11 horas que dura el Festival de Jóvenes por la Paz se presentarán en el Monumento a la Revolución 14 bandas y artistas de estos géneros musicales:

Almalafa

​Bloody Benders

​Chino y su Gala

​Comisario Pantera

​Fidel Nadal

​Hugo C

​La Tropa Incontrolable

​Los de Abajo

​Michael G

​Sisster

​Skapital Sound

​Sr Bikini

​Triciclo Circus Band

​Ultramarinos

¿Qué artistas estarán en el concierto gratuito de Faro Oriente?

Pero eso no es todo, ya que este sábado 2 de diciembre también se tiene contemplado un concierto gratuito en el Faro Oriente, donde desde el mediodía dará inicio el festival musical con 13 bandas invitadas:

El Color Invisible

​Elvis Ones

​La Tropa Incontrolable

​Mexican Nutty Stompers

​Gerruz

​Random V

​Monky Band

​Sangre Maiz

​Lamat

​Almalafa de Tijuana

​La Parranda Magna

​Salón Victoria

​Antidoping

Si planeas asistir al Festival de Jóvenes por la Paz, te recomendamos llevar agua para hidratarte, ir abrigado para que no te enfermes por el frío y no llevar mochilas o bolsas grandes para que puedas tener cerca de ti tus pertenencias y no te las vayan a robar.

