Último Grito de AMLO: ¿Quién cantará GRATIS en el Zócalo el 15 de septiembre?

Este 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su último Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución y se espera que miles de personas asistan a la celebración del aniversario 214 de la Independencia de México.

Se sabe que en esa fecha hay una gran fiesta en el Zócalo capitalino por lo que tanto habitantes de la Ciudad de México como de otros estados de la República Mexicana, se congregan en el primer plano de la capital para celebrar no sólo durante el acto meramente político, sino también con la verbena previa y posterior.

En La Razón te compartimos quiénes encabezan el cartel artístico que se estará presentando para amenizar el Grito de Independencia este 15 de septiembre en el Zócalo.

¿Quién estará GRATIS en el Zócalo el 15 de septiembre?

En una conferencia de prensa otorgada desde Palacio Nacional hace ya varias semanas, el presidente López Obrador reveló que será la Banda MS la que toque gratis para las y los mexicanos que se den cita en su último Grito de Independencia como primer mandatario de México.

Tal y como lo hizo Grupo Frontera el año pasado o Los Tigres del Norte, en el 2022, será la banda de Sergio Lizárraga, intérpretes de éxitos como "El color de tus ojos"; "Mi mayor anhelo" o "No elegí conocerte", la que se presente este 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX.

¿Por qué se eligió a la banda MS?

En conferencia de prensa del pasado 11 de abril, el presidente de la República explicó por qué es que se eligió no sólo a estas bandas de música representativas de Oaxaca, sino también a la banda de Sinaloa, MS.

"Ya estamos viendo, ya va a ser el último Grito que me corresponde, de Independencia, el día 15. Y va a ser de banda, pero queremos banda de Oaxaca, primero. Ahí están bandas de lo mejor. Luego queremos algo que tenga que ver con mariachi y quiero a una familia que canta bien. Y luego, hay una banda que son de Sinaloa, la MS. Aprovecho para decirles, nada más no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse.

Aprovecho para decirles que los invitamos porque se han portado muy solidarios, muy fraternos. Entonces va a ser México, completamente. Música mexicana. Y sí van a estar las bandas de música", indicó. Presidente Andrés Manuel López Obrador

