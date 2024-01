Ataques “no me bajarán de la contienda”: Taboada

El exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, recibió ayer su constancia como candidato único del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, tras lo cual aseguró que no lo bajarán de la contienda mediante acusaciones de supuesta corrupción.

Entrevistado al terminar el evento, el aspirante aseveró que al señalarlo como presunto involucrado con el llamado Cártel Inmobiliario, las autoridades capitalinas tratan de evadir su responsabilidad.

Aseveró: “Si hay un responsable de los edificios irregulares en esta ciudad es el Gobierno, pero ellos con sus mentiras, nosotros con nuestro trabajo y resultados, y con el entusiasmo de que la gente quiere que le vaya mejor”.

Santiago Taboada insistió: “Todos, absolutamente todos los documentos que se aprueban y los ladrillos que se mueven en esta ciudad, es porque el Gobierno de la ciudad los autorizó, entonces, como diría mi presidente nacional, serenos, morenos”.

El abanderado del bloque opositor retó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a que lo cite, que solicite su presencia para dialogar acerca del tema, “pero esconden las carpetas y esquivan sus responsabilidades”.

Expresó: “Aquí los esperamos, les he pedido desde el 2021 que me citen, ya saben dónde vivo, tienen mi teléfono, porque me espiaron, saben dónde me muevo, qué hago… pues que me busquen”.

El político panista consideró que es “el candidato más “escaneado en la capital” debido a los señalamientos sin sustento sobre actos de corrupción en el tema inmobiliario.

Dijo no tener miedo a que durante la campaña se recrudezcan las acusaciones ni a las persecuciones, pues Morena, aseguró, lleva dos años y medio con sus declaraciones.

Ante el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y la líder a nivel estatal, Nora Arias y otras figuras del sol azteca, Santiago Taboada se comprometió a regresar al seno de este partido con la constancia de mayoría de Jefe de Gobierno.

Tras agradecer a las cúpulas perredistas por hacerlo su candidato, destacó que durante la precampaña realizó recorridos por distintas alcaldías en donde más necesidades tiene la gente y en donde los ciudadanos estaban abandonados.

“Presidente Zambrano, no te equivocaste, porque a este auditorio voy a regresar con la constancia de mayoría de Jefe de Gobierno de la Ciudad, empezamos la campaña creciendo y fuimos los únicos que movimos la aguja del tablero en la capital”, expresó.

El candidato perredista señaló que busca trabajar en un mejor proyecto para el beneficio de los citadinos, el cual dará a conocer en los tiempos en que la legislación electoral se lo permita.

Taboada presumió la estrategia de seguridad Blindar Benito Juárez, que implementó durante sus dos administraciones consecutivas, y afirmó que ésta dio resultados “aunque les duela” a algunos”.