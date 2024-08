Atayde va por el liderazgo en PAN

El diputado del PAN, Diego Garrido López, comentó que este viernes se realizará la sesión plenaria del partido y aseguró a La Razón que se oficializará el actual dirigente local de Acción Nacional, Andrés Atayde Rubiolo, como coordinador del partido en el Congreso de la Ciudad de México.

Garrido López aseguró que será el próximo vicecoordinador del partido blanquiazul, consideró que ha logrado mantener buen diálogo con Morena, por lo que dijo sentirse capaz de llegar a acuerdos.

Los legisladores y bancadas tienen como lapso hasta el 28 de agosto para que asignen y firmen la coordinación y la vicecoordinación.

“Mañana tendremos una reunión privada de los próximos diputados del Congreso de la tercera legislatura.

“Se está construyendo, como coordinador estará encabezando el actual presidente, Andrés Atayde y en la vicecoordinación muchos me están proponiendo, justamente a partir de mañana empezaremos los trabajos para construir la agenda legislativa de la próxima legislatura”, expuso.

El legislador panista comentó que espera que la resolución respecto a las plurinominales permita que el PAN se integre por 16 legisladores, sino 18 para trabajar en temas enfocados a sostener lo que propuso en campaña, es decir, la reforma electoral, infancia, movilidad, economía, seguridad, entre otros.

Garrido López consideró que ha mantenido buena relación con Morena, el Gobierno de la Ciudad de México, así como las otras bancadas, comentó que el PVEM lo ha impulsado para ocupar el cargo, sin embargo, dijo estar en contra de la iniciativa que envió Batres en materia de rentas.

“Vamos a darle continuidad a todo aquello que hayamos propuesto en las últimas legislaturas.

“Vamos a buscar que se entiendan todos los puentes de comunicación con Clara Brugada, con el nuevo gobierno, pero en esta última etapa donde vamos a entrar a un periodo extraordinario el 22 tenemos un debate en tema de rentas”, advirtió.

Respecto a la iniciativa que envió el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, al Congreso de la Ciudad de México argumentó que estará al pendiente de que no se genere el padrón de rentas, ya que los expone al crimen organizado, extorsiones, entre otros delitos.

Añadió que Morena también busca que se dictamine la iniciativa que envió Batres Guadarrama en materia de justicia social; sin embargo, sostuvo que no hay posibilidad de que la apoyen.

“Evidentemente no podremos acompañarla en los términos que está planteada la redacción, nosotros vamos a proponer una redacción que dé certeza jurídica y no le ponga apellidos a la justicia, si Morena acepta nuestra redacción avanzaremos y dictaminaremos, de no ser así, lamentablemente no podemos sacar este tema”, dijo.

El panista recalcó que Acción Nacional está abierto a la consolidación de un bloque opositor con el PRI, PRD y MC para crear una alianza parlamentaria, por lo que subrayó que estarán en diálogo.

Garrido López mencionó que aspira a que en el siguiente periodo se aprueben reformas consensuadas, señaló que Morena y el oficialismo no pueden pasar por encima de la ley.

“No se debe mayoritear, se tiene que hablar todo para que siempre encontremos una buena solución ante los planteamientos de las reformas”, precisó.