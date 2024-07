Atora Sacmex caso de hermanas que murieron al caer en coladera

A más de un año y siete meses desde que Sofía, de 16 años, y su hermana Esmeralda, de 23, murieron al caer en una coladera abierta en la alcaldía Iztacalco, su madre, María Elvira Canchola, afirmó que el caso está atorado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las jóvenes fallecieron el 11 de noviembre de 2022 tras caer en una coladera de drenaje sin tapa cuando caminaban sobre Viaducto Río de la Piedad y Añil para dirigirse al Palacio de los Deportes para ir al concierto de la banda Zoé.

En ese entonces, la zona no tenía iluminación y había varias alcantarillas destapadas. Actualmente ya hay alumbrado, las coladeras están tapadas y se repavimentó el sitio.

El día del accidente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) prometió a través de una tarjeta informativa colaborar con el caso.

“Nuestra prioridad es dar atención a las familias de las dos mujeres.

“El incidente está siendo atendido por el director general de Drenaje en colaboración directa con la Fiscalía local, Protección Civil y el C5”, aseguró la institución en 2022.

Elvira Canchola reclamó que la carpeta de investigación no avanza pese a que los abogados ya aportaron nombres de probables responsables del accidente y los integraron en la carpeta de investigación, por lo que la Fiscalía capitalina mandó a llamar a los funcionarios, pero no han acudido.

Se supone que ya los citaron (a funcionarios), pero no se han presentado, ninguna autoridad, entonces la carpeta de investigación sigue parada hasta que de alguna manera las autoridades nos permitan avanzar

María Elvira Canchola, Madre de Sofía y Esmeralda

“La carpeta de investigación sigue estancada, a pesar de que los abogados ya dieron nombres de las personas que debieron hacerse responsables ese día que lamentable sucedió el hecho.

“Todo está parado, se supone que ya los citaron, pero no se han presentado, ninguna autoridad, entonces la carpeta de investigación sigue parada hasta que de alguna manera las autoridades nos permitan avanzar”, dijo a La Razón.

Los funcionarios que laboran para el Sacmex y fueron incluidos en la carpeta son el director de fallas y rehabilitación de drenaje, Darío Alejandro Munguía Torres; el subdirector, Ismael Méndez Zambrano; el jefe de Unidad Departamental de Detención de fallas, Isidro Guadalupe.

En la lista también están el subdirector de rehabilitación de drenaje, José Federico Pedro Chávez; el jefe de la Unidad Departamental de Rehabilitación de Drenaje, José Ezequiel Juárez; el director general de drenaje, Miguel Carmona Suárez, así como la directora de Construcción y mantenimiento de drenaje, Martha Celestina Jasso.

De acuerdo con Elvira Canchola, ninguna de estas personas ha atendido el llamado de la Fiscalía local, por lo que la carpeta de investigación no puede seguir su paso.

Esta casa editorial buscó una respuesta del Sistema de Aguas e informó que aún colabora con la Fiscalía local, según los procedimientos instaurados por ésta.

Cuando sucedió el accidente, la alcaldía Iztacalco indicó que la responsabilidad era del Sacmex, por lo que se deslindó del asunto.

La demarcación indicó a este diario que actualmente el tema es atendido por la dirección jurídica de la demarcación, pero será la Fiscalía la que debe dar a conocer la información.

Elvira Canchola compartió que también se integraron en la carpeta nombres de funcionarios de la Secretaría de Obras y Servicios, pero el área jurídica de la institución aseguró que no ha recibido ningún citatorio respecto al tema.

La madre de Sofía y Esmeralda lamentó que, al momento, ninguna autoridad se ha hecho responsable por la coladera abierta en Iztacalco.

El objetivo de su denuncia, destacó, es buscar justicia para sus hijas Sofía y Esmeralda y que no ocurra un hecho similar en la capital.

“Lo que venimos buscando es la no repetición, porque se podía evitar a 100 por ciento, hay personas involucradas de Sacmex, pero ninguna se ha presentado, ninguna autoridad de ha hecho responsable, seguimos intentando que se logre una justicia”, dijo.

En febrero de 2023, la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que había una responsabilidad civil por parte del Estado que era asumida por el Sistema de Aguas.

Además, la exfuncionaria local mencionó que tanto Elvira Canchola, su pareja y el padre biológico de las jóvenes estaban reconocidos como víctimas.

La madre de Sofía y Esmeralda expuso que el padre biológico, quien se desentendió de ellas por años, solicitó el registro para la reparación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (Ceavi) y se la otorgaron de manera casi inmediata.

La mujer reclamó que nunca la tomaron en cuenta ni la notificaron, pese a que era ella quien denunció y estaba a cargo del caso; sin embargo, dijo que su interés no es económico, sino que espera que alguien este preso por la negligencia.

“Cómo es posible que al padre biológico le hayan dado una compensación que cobró y se volvió a ir, no lo he visto desde entonces y se me hace injusto que hayan hecho ese tipo de arreglos por debajo del agua porque me da a entender que de alguna manera querían darle carpetazo a mi situación”, expresó.

Elvira Canchola dijo estar consternada y molesta, ya que colocó un memorial con lonas, flores y pancartas en el lugar donde murieron sus hijas, las cuales han sido retiradas desde que comenzó el proceso electoral.

El sábado pasado Elvira Canchola colocó una lona con los rostros de sus hijas y con la leyenda: “La negligencia cuesta vidas. Justicia para Esme y Sofi”, la cual duró poco tiempo, pues reclamó que tres días después acudió al lugar y ya no estaba.

“Antes respetaban un poquito más el lugar, pero últimamente todo lo que pongo les da por quitarlo, obviamente es alguien que no le agrada la situación y me empieza a incomodar.

“Mi forma de exigir justicia es poner mis lonas en el lugar donde sucedieron los hechos, me da tristeza y frustración que me quiten las cosas, a mí me hubiera gustado que otra persona hubiera hecho lo que estoy haciendo para que no hubiera sucedido la tragedia”, comentó la madre de las jóvenes.