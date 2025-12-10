Esteban Villegas se reúne con García Harfuch; abordan la seguridad de Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El mandatario estatal afirmó que ambos siguen trabajando en equipo para fortalecer la seguridad en Durango.

“Con todo mi compromiso, seguimos trabajando en equipo con, Omar García Harfuch por la seguridad de nuestro gran estado de Durango”, escribió el gobernador del esta en la red social X.

Además, Esteban Villegas compartió una fotografía del encuentro desarrollado en la sede de la SSPC en la capital del país.

La reunión ocurrió el mismo en el que se anunció la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, por extorsión y señalado como integrante de la organización criminal de “Los Cabrera”.

