Aumenta 166% investigaciones por tentativas de feminicidio

Las carpetas de investigación por tentativa de feminicidio aumentaron 166.6 por ciento entre 2019 y 2023, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Patricia Fisher, víctima de este tipo de agresiones en 2022 por Onwaka “N”, afirmó que aún espera que se haga justicia en su caso, pues teme por su vida.

En respuesta a una solicitud de información, el órgano autónomo detalló que durante el periodo señalado la Fiscalía para la Investigación del Delito de Feminicidio, creada el 17 de septiembre de 2019, reportó 400 indagatorias sobre este tipo de ilícito.

Los datos entregados a La Razón muestran que en 2020 las autoridades reportaron 39 carpetas de investigación; para 2021 la cifra fue de 92; en 2022, 115; en 2023, 104, y en los primeros siete meses del presente año, 50.

Patricia Fisher relató a este diario que en 2021 inició un noviazgo con el nigeriano Onwaka. En un inicio, comentó, la relación marchaba bien, pero luego de nueve meses, el hombre comenzó a celarla y a agredirla con pellizcos y empujones hasta que la violencia incrementó hasta atentar contra su vida y la de su hijo.

“Todo fue gradual, un empujón, un pellizco, cuando me di cuenta ya me estaba ahorcando, me estaba matando, yo no sabía cómo salir de la relación, porque me amenazaba con matar a mi hijo.

“El 26 de marzo de 2022 me ahorcó y luego a mi hijo con una llave china, pero yo perdí el conocimiento”, recordó la víctima.

Al día siguiente, Patricia Fisher levantó la denuncia ante la Fiscalía con número de folio S/D/02258/05-2022, pero no era la primera vez que pedía auxilio a las autoridades, ya que meses antes levantó una querella por violencia que se inició en la alcaldía Cuauhtémoc, donde radicaba, pero, dijo, las autoridades no le dieron seguimiento.

Al enterarse de la denuncia, Onwaka “N” acudió al domicilio de la mujer con un puñal para agredirla, pero vecinos intervinieron para evitarlo; sin embargo, logró romperle un pie.

Posteriormente, las autoridades capitalinas detuvieron al sospechoso presuntamente por un tema de drogas. Para ese momento se giró una orden de aprehensión, pero ya se encontraba en el Reclusorio Oriente.

“Me dijeron que la carpeta iniciada en Cuauhtémoc nunca procedió. Llevé videos, fotos, audios, fue hasta que levanté la carpeta en el Búnker donde se hizo una nueva carpeta por tentativa de feminicidio y diversos cuatro, que quiere decir que pude comprobar cuatro episodios donde me golpeó muy feo.

“En el Reclusorio Norte le entregaron la segunda orden de aprehensión, fue hasta después de un año y medio empezó el juicio, donde el pidió un amparo para llevar su proceso bajo arresto domiciliario, eso detuvo el juicio, después de seis meses me cambiaron al juez y le dio la libertad como el la pidió, pero él ni siquiera tenía un domicilio, no tiene cualidades para tener arraigo”, dijo.

El pasado 26 de septiembre, el encargado del despacho de la Fiscalía local, Ulises Lara López, presumió durante el Informe Mensual de Resultados de Alerta por Violencia contra las Mujeres la eficiencia ministerial en materia de feminicidio mejoró entre 2019 y 2024, pues en el primer año sólo hubo 23 vinculaciones a proceso y en lo que va de 2024 sumaban 64.

El funcionario capitalino además, aseguró que de enero de 2019 a agosto del presente año se inició proceso a 15 mil 665 agresores de mujeres por distintos delitos como violencia familiar hasta feminicidios.

Patricia Fisher exhortó a las autoridades a atender su caso y lo atiendan con perspectiva de género, pues luego de que la jueza Norma Elizabeth Marín Rodríguez otorgó el arresto domiciliario, la mujer, dijo, ha recibido múltiples amenazas y acoso de su expareja, así como de terceras personas.

“A él lo cuidan y lo defienden cuando se supone que yo soy la víctima. Yo no sé dónde se esté quedando, porque en la carpeta nunca añadieron el domicilio donde pasa su arresto domiciliario. Ahora me marca por Telegram, tengo grabados a sus amigos parados durante mucho tiempo afuera de mi casa, llevo todas las evidencias a la jueza y dice que no tiene nada de malo.

“A mí me han ofrecido dinero para que ya no me presente ni haga nada, yo nunca quise aceptar dinero, porque quiero que se haga justicia por lo que me hizo, me hizo daño y quiero tener la seguridad de que voy a estar bien”, señaló la víctima.

En febrero de 2022, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio manifestó su indignación luego de que la jueza Norma Elizabeth Marín luego del fallo absolutorio de Vicent “N”, el feminicida de Lucía Delgado ocurrido en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc el 4 de marzo de 2021.

El OCNF explicó que el sujeto fue liberado pese a que había pruebas en su contra, tal como el ADN que fue hallado en la escena, por lo que Patricia Fisher teme a que su caso sea similar y atenten nuevamente contra su vida.

Justicia para mujeres

El pasado 5 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció durante su toma de protesta que falta trabajo para erradicar la violencia de género, por lo que prometió echar a andar proyectos y estrategias que favorezcan la seguridad de las mujeres de la capital.

La mandataria local anunció que durante sus primeros 100 días de Gobierno convocará a la elaboración del Plan de Igualdad Sustantiva, además hará a andar la estrategia Siemprevivas para, casa por casa, combatir la violencia de género, también prometió crear 100 centros de apoyo, justicia y atención a mujeres violentadas.

“Vamos entonces también tener como prioridad trabajar para la seguridad de las mujeres, eso es prioritario y debe de movernos para trabajar al respecto”, expresó Brugada Molina.