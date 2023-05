Aumentan cinco delitos de alto impacto en Gustavo A. Madero

“Sé que por ser mujer la vida es más difícil, pero no creí que el lugar más peligroso para nosotras sea afuera de la propia casa, explicó Cristina Arias, quien vive en la colonia Santa Isabel Tola. Ella, al igual que Verónica González, quien reside en Aragón, y Laura Trejo, habitante de Aragón-La Villa, fue víctima de algunos de los delitos que más se incrementaron en el primer trimestre del 2023 en la alcaldía Gustavo A. Madero,

Verónica siempre va a recordar que fue víctima de robo a casa habitación, mientras que Laura Trejo, de extorsión y Cristina Arias, quien pidió que se cambiara su nombre, sufrió una agresión sexual afuera de su casa.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, en la demarcación que gobierna Francisco Chíguil Figueroa, cinco delitos aumentaron entre enero y febrero de este año, contra el mismo periodo del 2022.

“Venía de recoger a mi hijo de cinco años y estaba mi suegra acompañándome. Cuando llegué a mi casa me percaté que la puerta que da directamente a la calle estaba medio movida, metí la llave y al dar la vuelta giraba toda la chapa. La casa estaba irreconocible, pensé, ya valí”, detalla Verónica González en entrevista con La Razón.

El robo a casa habitación se incrementó 30 por ciento, ya que en los primeros tres meses de este año se abrieron 91 carpetas de investigación, contra 70 del mismo periodo del año pasado.

. Gráfico: La Razón de México

El delito que está a la cabeza es la trata de personas, con 200 por ciento, pues de un caso la cifra pasó a tres, mientras que la extorsión creció 75 por ciento, al pasar los casos de ocho a 14.

Eso fue lo que le pasó a Laura. “En marzo recibí una llamada supuestamente de Banco Azteca, me preguntaron de que si yo reconocía una compra de un pago de Prime Video, yo les contesté que no, me dijeron que debía seguir un procedimiento o sino se me haría un cargo de 30 mil pesos y luego subiría el monto. Me amenazaron por días, me decían que tenía que pagar, incluso decían que irían a mi casa y me advertían que tenían fotografías mías”.

Otro delito que aumentó fue el de violación, con 43.6 por ciento, al pasar los casos de 55 a 79, mientras que la violencia familiar subió 4.2 por ciento, toda vez que los expedientes pasaron de mil 109 a mil 156.

Cristina compartió su experiencia sobre una agresión sexual que sufrió afuera de su casa.

“Siempre pensé que por tener uniforme pues la gente me iba a respetar o algo así, pero la verdad es que ya nadie respeta nada. Todo pasó porque en mi escuela nos dejan vender chocolates y este año nos dieron dos cajas, cada una de tres kilos, la verdad es que de regreso ya no las aguantaba, y antes de llegar a mi casa, en el portón, las deje en el piso para descansar y se me cayó una. En eso un ‘godín’ se me acercó, me dijo que me ayudaba a recogerlos, pero en eso cuando me pasaba los chocolates me levantó la falda y me metió su mano, no me pude mover”, dijo.

La inseguridad que se vive en la Gustavo A. Madero también se refleja en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Ensu), pues en el primer trimestre de este 2023, 61.1 por ciento de la población de 18 años y más que vive en esta demarcación se sintió insegura.

Los cajeros automáticos son los espacios públicos en donde los vecinos percibieron una mayor tasa de inseguridad, con 84.4 por ciento, después está el transporte público con 73.2 por ciento, seguido de las calles, con 60.4 por ciento.

El 4 de agosto, las autoridades capitalinas afirmaron que el barrio de Cuautepec dejó de ser un foco rojo; sin embargo, la elevada incidencia delictiva aún afecta a otras regiones de la Gustavo A. Madero.

En Iztacalco detienen al agresor de 2 mujeres

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de agredir a dos mujeres en calles de la alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con la dependencia encabezada por Omar García Harfuch, los hechos ocurrieron mientras los uniformados de la SSC desempeñaban funciones de seguridad en la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero.

En esta demarcación, los oficiales capitalinos recibieron un reporte emitido por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, sobre una situación posible de violencia familiar en las calles Sur 165 y Oriente 108. Al acudir al lugar, los elementos de la SSC encontraron a una mujer de 41 años de edad, con su hija de 16 años.

La mujer adulta “refirió que ella y su hija menor de 16 años fueron agredidas física y verbalmente por su expareja sentimental, mismo que se encontraba en la zona”, detalló la dependencia local.

La SSC de la Ciudad de México informó que los oficiales las resguardaron y una vez que estuvieron más tranquilas, las orientaron para recibir apoyo psicológico y legal.

Los oficiales también alcanzaron y detuvieron al hombre de 49 años de edad, “quien fue informado de sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público”.

La institución de seguridad de la Ciudad de México informó que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por tentativa de robo calificado en el 2012.

De las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en Iztacalco es en donde la población tiene mayor miedo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De enero a marzo de este 2023, 70.1 por ciento de la población de 18 años y más que vive en esta demarcación dijo que se siente insegura.

El Inegi divide a la capital del país en cuatro zonas: se trata de norte, sur, oriente y poniente. De ellas, la zona norte se integra por Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

La alcaldía con mayor percepción es Iztacalco, seguida por Gustavo A. Madero.