Autoridad moral no se compra, se construye luchando por el país: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la autoridad moral no se compra en la esquina, ni con todo el dinero del mundo, sino que se construye con la mística de luchar todos los días por un México de justicia y honradez, porque ser mujer gobernante requiere una responsabilidad mayor.

Ante 15 mil simpatizantes en el Monumento a la Revolución dijo que no es la corrupción, la triquiñuela, el odio y el racismo lo que convierte a los ciudadanos en mejores personas, ya que no es un asunto de tolerancia, sino el reconocimiento de que la profundización de las igualdades siempre van a llevar a la violencia, más en contra de las mujeres.

"No es un asunto de definir políticas para proteger a las mujeres, es un asunto de fondo, de reconocer a las mujeres como personas. La paz de las mujeres se construye con derechos. Que quede claro, el movimiento feminista surgió de la izquierda, porque feminismo no se conjuga con conservadurismo, porque los derechos de las mujeres no se conjugan con la antidemocracia, ni con el autoritarismo o corrupción".